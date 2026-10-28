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Laut eines Berichts des spanischen Mediums El Chapuzas soll sich Palit, genauer gesagt deren Untermarke GALAX/KFA2, aus dem Grafikkarten-Geschäft zurückziehen. Hintergrund sei die unzureichende Versorgung mit NVIDIA-GPUs, wodurch sich der Betrieb der entsprechenden Fertigung nicht mehr wirtschaftlich aufrechterhalten lasse. Davon wären auch die europäische Marke KFA2 sowie die besonders hochwertigen Hall-of-Fame-Modelle (HOF) von GALAX betroffen. Die vorhandenen Ressourcen sollen künftig auf die Marken Palit und Gainward konzentriert werden.

Bereits vor rund sechs Monaten hatte Palit Gerüchte über eine Einstellung der Marken dementiert und die damaligen Veränderungen als interne Umstrukturierung bezeichnet. Als weitere Gründe für die angespannte Situation nennt der Bericht die eingeschränkte Verfügbarkeit von NVIDIA-GPUs wie dem GB202 für die GeForce RTX 5090, steigende Speicherpreise sowie die zunehmende Konzentration der Halbleiterhersteller auf lukrativere KI- und Rechenzentrumsprodukte.

Doch schnell, nur wenige Stunden nach dem Bericht zur Einstellung des Geschäfts, kam auch das Dementi seitens Palit:

In einer offiziellen Stellungnahme vom 28. Oktober 2026 widersprechen Palit und GALAX den Gerüchten über eine angebliche Einstellung der Grafikkartenproduktion. Die entsprechenden Berichte seien unzutreffend, der Geschäftsbetrieb werde unverändert fortgeführt. Es seien weder Produktionsstätten geschlossen worden, noch gebe es Einschränkungen beim Vertrieb von GALAX-Produkten auf nationalen und internationalen Märkten. GALAX und Palit würden als Teil derselben Unternehmensgruppe gemeinsame Produktionskapazitäten nutzen, wobei Fertigung und Geschäftsbetrieb regulär weiterliefen. Zudem bekräftigt GALAX sein Engagement gegenüber Kunden und Partnern sowie die weitere Bereitstellung seiner Produkte.

Doch auch wenn Palit mit seiner Marke GALAX/KFA2 am Markt bleibt, die Meldung zeigt, wie angespannt die Situation am Grafikkartenmarkt aktuell ist. Besonders für die GeForce RTX 5090 scheint NVIDIA aktuell keinerlei Kits bestehend aus GPU und Speicher an die Boardpartner ausliefern zu können.