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ASUS hat eine spezielle Variante der Radeon RX 9070 XT vorgestellt. Diese folgt dem aktuellen Trend, bestehende Karten in einem neuen Design auf den Markt zu bringen. Meist orientiert man sich dabei an neuen Spielen und überträgt das Design auf die Grafikkarte.

Die AMD Radeon RX 9070 XT basiert auf der RDNA-4-Architektur und bietet 4.096 Shadereinheiten, 16 GB GDDR6-Speicher mit 256-Bit-Interface sowie verbesserte Raytracing- und KI-Beschleuniger. Zu den wichtigsten Funktionen gehören FSR 4 mit KI-basiertem Upscaling, Frame Generation und die Unterstützung von PCI Express 5.0. Die ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT zeichnet sich durch eine leistungsfähige Kühllösung mit drei Axial-Tech-Lüftern, einem Phase-Change-Wärmeleitpad und einem großflächigen Kühlkörper aus. Hinzu kommen eine verstärkte Konstruktion, ein Dual-BIOS mit Performance- und Quiet-Modus sowie eine semipassive Lüftersteuerung.

Onimusha: Way of the Sword ist ein Action-Adventure von Capcom, das im düsteren Kyoto der Edo-Zeit spielt. Im Mittelpunkt steht der Samurai Miyamoto Musashi, der mit seinem Schwert und dem übernatürlichen Oni-Handschuh gegen dämonische Gegner kämpft.

Die ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Onimusha Special Edition greift die Ästhetik des Spiels auf und kombiniert eine dunkelblaue Farbgebung mit goldenen Akzenten. Die Kühlerabdeckung ist mit japanisch inspirierten Ornamenten verziert, während die Backplate eine großflächige Illustration aus dem Spiel sowie dessen Logo zeigt. Die in Zusammenarbeit mit AMD und Capcom entstandene Sonderedition ist limitiert und wird zusammen mit einem Spielecode angeboten.

Alle weiteren Informationen zur ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Onimusha Special Edition findet ihr auf der Produktseite der Karte.