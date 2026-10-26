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Auf die Gerüchte zum EOL-Status der GeForce RTX 5090 folgte ein Dementi seitens NVIDIA. Die extrem hohen Preise der GeForce RTX 5090 sorgten ohnehin schon dafür, dass sich nur noch wenige eine solche Karte leisten können. Das schon erwähnte Dementi stammt von Jeff Fisher, Leiter der Abteilung Personal Computing bei NVIDIA, welches er im Rahmen des RTX-Spark-Starts äußerte.

Auf eine schriftliche Aussage seitens NVIDIA warten wir vergebens. Gegenüber Roman Hartung alias der8auer gibt es diese offenbar aber schon. Diese deckt sich mit der Aussage von Fisher:

Die Lieferkette beziehungsweise die verfügbaren Produktionskapazitäten sind tatsächlich in gewissem Umfang eingeschränkt. NVIDIA unternimmt jedoch große Anstrengungen, um seine Produkte weiterhin auf den Markt zu bringen. Obwohl es weitere Varianten des RTX-5090-Chips gibt, wurde dieser definitiv nicht eingestellt. NVIDIA wird ihn auch weiterhin ausliefern, und das ist ein wichtiger Punkt. - so NVIDIA

Interessanter sind aber die Aussagen eines nicht genannten Boardpartners von NVIDIA:

Nein, NVIDIA hat uns nicht darüber informiert, dass die RTX 5090 das Ende ihres Produktlebenszyklus (EOL) erreicht hat. Allerdings können wir derzeit den GB202-Chip zusammen mit 32 GB GDDR7-Speicher nicht als komplettes Set beziehen. Wir wissen auch nicht, ob eine Bestellung in Zukunft wieder möglich sein wird. Ähnliche Lieferengpässe hat es in der Vergangenheit bereits mehrfach gegeben. Allerdings hat NVIDIA uns bislang immer die Möglichkeit eingeräumt, Nachbestellungen aufzugeben. Dies ist aktuell nicht mehr möglich. - so ein nicht näher genannter AIB

Offenbar hat NVIDIA seine Partner nicht darüber informiert, dass die GeForce RTX 5090 den EOL-Status erreicht haben soll. Allerdings kann der nicht genannte Boardpartner keinerlei GB202-Chips zusammen mit den 32 GB GDDR7-Speicher mehr kaufen. Es ist auch unklar, ob dies in Zukunft wieder möglich sein wird. Die sonst üblichen Nachbestellungen sind in der aktuellen Phase ebenfalls nicht möglich.

Ein Zulieferer der Boardpartner, der diese mit Kühlern beliefert, äußerte sich wie folgt:

Möglicherweise gibt es bei der Zuteilung der GPUs Unterschiede zwischen den einzelnen Partnern. Aus unserer Perspektive lässt sich jedenfalls erkennen, dass die Bestellprognosen rückläufig sind. Zwei unserer Partner haben ihre prognostizierten Bestellmengen für Kühllösungen auf Basis der RTX 5090 für das erste Quartal 2027 im Vergleich zum dritten Quartal 2026 bereits deutlich reduziert. Für das zweite Quartal 2027 haben wir bislang noch keinerlei Bestellungen unserer Partner für Kühllösungen von RTX-5090-Modellen erhalten. - so ein Kühler-Zulieferer

Demnach stellt man hier rückläufige Bestellungen fest. Vor allem ab dem ersten Quartal 2027 erwartet man deutlich weniger Bestellungen für die Kühllösungen. Für das zweite Quartal sollen noch gar keine Bestellungen eingegangen sein.

Ob EOL oder nicht – für Endkunden dürfte letztlich weniger die Frage ausschlaggebend sein, ob NVIDIA die GeForce RTX 5090 offiziell weiterhin im Programm führt. Entscheidend ist vielmehr, in welchen Stückzahlen die Grafikkarte künftig tatsächlich in den Handel gelangt und wie sich ihre Preise entwickeln.