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Vor einigen Tagen berichteten wir über einen Mod, welcher ohne Änderungen des VBIOS die Möglichkeit eröffnet, die wichtigsten Einstellungen einer GeForce-RTX-Karte anzupassen. Angepasst werden können die Leistungsgrenzen (Power-Limits), Spannungsparameter sowie Frequenz-Offsets für GPU und Grafikspeicher.

Nun gibt es einen weiteren Mod, welcher die künstliche Bremse der Tensor-Kerne der Karten der GeForce-RTX-20-, 30- und 40-Serie löst. NVIDIA bremst diese im Vergleich zu den Pro- bzw. Workstation-Karten ein. Eingeschränkt wird der Durchsatz bei Karten auf Basis der Turing-, Ampere- und Ada-Lovelace-Architektur.

Die RTX Unlock getaufte Software funktioniert ähnlich wie der eben erwähnte Mod zur Änderung einiger Parameter ohne VBIOS-Änderung. Es werden also keinerlei Änderungen auf BIOS-Ebene vorgenommen, sondern es werden die Register angepasst, sobald diese vom NVIDIA-Treiber geladen werden. An dieser Stelle werden die Beschränkungen geladen, die letztlich den Durchsatz der Tensor-Kerne beschränken.

Bisher angeboten wird der RXT Unlock als RTX 20 Unlock, RTX 30 Unlock und RTX 40 Unlock für die entsprechende Serie.

Die Tensor-Kerne in NVIDIAs GPUs sind spezialisierte Recheneinheiten, die vor allem für die beschleunigte Verarbeitung von Matrixmultiplikationen ausgelegt sind und damit insbesondere KI-Anwendungen und neuronale Netze unterstützen. Sie ermöglichen die effiziente Ausführung rechenintensiver Operationen mit unterschiedlichen Zahlenformaten und kommen unter anderem beim Training und bei der Inferenz von KI-Modellen zum Einsatz. Im Gaming werden die Tensor-Kerne beispielsweise für DLSS genutzt, um die Bildqualität mittels KI-gestützter Verfahren zu verbessern und die Leistung zu steigern.

Tensor-Leistung vor und nach dem Unlock Grafikkarte Datentyp Vorher Nachher GeForce RTX 4090 FP16 165,6 TFLOPS 331,6 TFLOPS GeForce RTX 4090 BF16 165,5 TFLOPS 330,6 TFLOPS GeForce RTX 4070 Ti Super FP16 95,0 TFLOPS 189,9 TFLOPS GeForce RTX 3090 Ti BF16 87,5 TFLOPS 157,4 TFLOPS GeForce RTX 3090 Ti FP16 87,5 TFLOPS 118,4 TFLOPS GeForce RTX 2080 Ti FP16 46,9 TFLOPS 93,7 TFLOPS

Obige Angaben stammen aus den GitHubs des Mods und offenbaren, dass für nahezu alle Karten eine Verdopplung der Tensor-Rechenleistung erreicht wird. Für die GeForce RTX 3090 Ti und GeForce RTX 3090 Ti gilt dies mit +80 bzw. +35 % nicht, ansonsten aber kommen die Karten genau auf eine Verdopplung des Durchsatzes der Tensor-Kerne.

Allerdings bedeutet eine Verdopplung des Durchsatzes nicht, dass auch die KI-Leistung doppelt so hoch ausfällt. Andere Faktoren, wie beispielsweise die Speicherbandbreite, spielen auch eine Rolle. Zudem ist der Mod aktuell nur unter Linux verfügbar. Zu Beschädigungen an der Karte kann es nicht kommen, allerdings können die Register-Änderungen dazu führen, dass die Karte nicht mehr bootet.

An der Gaming-Leistung ändert sich nichts. Dieser Bereich bleibt vom höheren Durchsatz der Tensor-Kerne unberührt. Theoretisch wäre es möglich, dass das DLSS 5 Neural Rendering schneller läuft. Aufgrund der fehlenden Unterstützung unter Windows lässt sich dies aber aktuell nicht überprüfen.

Interessant dürfte der Mod für diejenigen sein, die solche Karten für lokale KI-Anwendungen einsetzen wollen. Ob es aber tatsächlich nun auch hier Auswirkungen auf die Gebrauchtpreise der entsprechenden Karten gibt, bleibt abzuwarten.