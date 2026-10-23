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Auch ASUS springt auf den Zug der KI-Beschleuniger auf und bringt ein eigenes Grafikkartenmodell auf Basis von Intels Battlemage-Architektur auf den Markt.

Technisch basiert die UGen Arc Pro B70 auf Intels Xe2-Architektur und verwendet den BMG-G31-Grafikchip mit 32 Xe-Kernen sowie 256 XMX-Einheiten für KI‑Berechnungen. Wie das Intel-Pendant erreicht die Karte eine maximale Taktfrequenz von 2.800 MHz und eine Rechenleistung von 22,94 TFLOPS bei FP32‑Berechnungen. Bei INT8-Operationen kann der Beschleuniger bis zu 367 TOPS erreichen. Der 32 GB große GDDR6-Speicher arbeitet mit 19 Gbit/s an einem 256 Bit breiten Speicherinterface und erreicht damit eine Bandbreite von 608 GB/s.

Eine Besonderheit gegenüber Intels Referenzdesign ist die höhere Leistungsaufnahme. Während Intel für die eigene Arc Pro B70 eine typische Board-Power von 230 Watt nennt, spezifiziert ASUS seine Variante mit 310 Watt. Die Stromversorgung erfolgt dabei über einen einzelnen 12V-2×6-Anschluss. Zur Kühlung kommt ein Radiallüfter zum Einsatz, der die erwärmte Luft über die Slotblende aus dem Gehäuse befördert. Dank der Bauweise mit zwei Steckplätzen können bis zu vier Karten in einer Workstation untergebracht werden.

Softwareseitig setzt ASUS auf Intels bestehendes KI-Ökosystem. Unterstützt werden unter anderem OpenVINO, oneAPI, PyTorch XPU und vLLM XPU. Hinzu kommen llama.cpp über SYCL oder Vulkan, Ollama sowie ComfyUI für die Bilderzeugung. Mit Intel LLM Scaler steht außerdem eine Lösung zur Verfügung, die unter anderem INT4- und FP8-Quantisierung unterstützt. Damit sollen sich Sprachmodelle speichersparender ausführen lassen, ohne auf CUDA-basierte Werkzeuge angewiesen zu sein.

Neben KI-Berechnungen unterstützt die UGen Arc Pro B70 auch klassische Grafik- und Compute-Schnittstellen. Dazu zählen OpenCL 3.0, OpenGL 4.6 und Vulkan 1.3. Für die Bildausgabe stehen drei DisplayPort-2.1-Anschlüsse und ein HDMI-2.1b-Ausgang bereit.

Mit einem Verkaufspreis von 1.799 Euro liegt die UGen Arc Pro B70 deutlich über der ursprünglichen Preisempfehlung von 949 US-Dollar für Intels Referenzmodell – die inzwischen aber auch kaum billiger zu bekommen ist. Die Karte ist ab sofort im deutschsprachigen Handel erhältlich.