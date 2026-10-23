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Die Preise für Grafikkarten haben noch immer nicht das Limit erreicht und steigen weiter. Jetzt haben chinesische Distributoren erneut deutliche Preissteigerungen bei der NVIDIA-GeForce-RTX-50-Serie gemeldet. Laut Board Channels sind die Großhandelspreise der GeForce RTX 5080 (Test) um rund 2.000 Yuan (ca. 268 Euro) gestiegen. Zuvor lagen sie bei 12.700 bis 13.500 Yuan (ca. 1.700 bis 1.810 Euro), aktuell geht es in Richtung 14.500 bis 15.000 Yuan (ca. 1.940 bis 2.010 Euro). Auch die GeForce RTX 5070 Ti 16 GB verteuerte sich im Großhandel um über 600 Yuan (ca. 80 Euro) auf 9.650 bis 9.850 Yuan (ca. 1.290 bis 1.320 Euro).

ASUS hat am 20. Oktober eine Werkpreisanpassung vorgenommen: Alle RTX-5080-Modelle stiegen um 1.000 Yuan (ca. 134 Euro). Die RTX 5070 Ti, RTX 5070 und RTX 5060 Ti 16 GB erhöhten sich um 200 Yuan (ca. 27 Euro), die RTX 5060 Ti 8 GB und RTX 5060 um 100 Yuan (ca. 13 Euro). Auch ASUS-Radeon-Karten wurden demnach um 100 bis 350 Yuan (13 bis 47 Euro) angehoben. Gigabyte führte bereits seine zweite Distributoren-Preisanpassung des Monats durch: RTX-5080-Modelle stiegen gegenüber dem 8. Oktober um 1.200 Yuan (ca. 161 Euro), RTX 5070 Ti und RTX 5070 um jeweils 200 Yuan (ca. 27 Euro). Bei RTX 5060 Ti 8 GB und RTX 5060 lagen die Erhöhungen zwischen 70 und 200 Yuan (9 und 27 Euro), höherpreisige RTX-5060-Ti-16-GB-Varianten stiegen um 100 Yuan (ca. 13 Euro).

Als Gründe werden natürlich die angespannte Versorgung und steigende Speicherkosten genannt, unter anderem durch die Verlagerung der Produktion hin zu höhermargigem HBM. Es gibt Gerüchte, die RTX 5080 16 GB werde zugunsten einer 24-GB-Variante eingestellt, die rund 19.999 Yuan (ca. 2.680 Euro) kosten könnte. NVIDIA hat dies allerdings nicht bestätigt, sodass diese Information mit Vorsicht behandelt werden sollte.

Die chinesischen Großhandelspreise der RTX 5080 liegen deutlich unter den aktuellen Straßenpreisen der RTX 5090 in Deutschland und Europa. Die offizielle UVP der GeForce RTX 5090 (Test) beträgt bekanntlich 2.099 Euro, die derzeit als Neuware mindestens 7.367 Euro kostet und je nach Modell und Verfügbarkeit teilweise deutlich höher bepreist wird. Damit kostet die RTX 5090 im europäischen Einzelhandel grob das Dreifache des chinesischen Großhandelspreises der RTX 5080. Die RTX 5080 selbst wird in Deutschland aktuell ab 1.740 Euro gehandelt, wobei die UVP bei 1.059 Euro liegt.