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Mit der GeForce RTX 5080 HOF Extreme bringt der Grafikkartenhersteller Galax ein ungewöhnliches Custom-Modell auf den Markt. Die Grafikkarte aus der Hall-of-Fame-Serie verfügt über vier Lüfter, eine aufwendige Spannungsversorgung und gleich zwei 12V-2×6-Stromanschlüsse. Trotz dieser Ausstattung liegt die maximale Leistungsaufnahme lediglich 40 W über NVIDIAs Referenzvorgabe. Auch der Preis fällt außergewöhnlich hoch aus: In China wird die Karte für umgerechnet rund 3.000 US-Dollar angeboten.

Auffälligstes Merkmal sind die beiden 16-Pin-Stromanschlüsse, die bislang bei keiner anderen RTX 5080 in dieser Form zum Einsatz kommen. Anders als zunächst vermutet, dienen sie allerdings nicht dazu, die Grafikkarte gleichzeitig über zwei Kabel mit Strom zu versorgen. Stattdessen können Nutzer zwischen den zwei Anschlusspositionen wählen. Während sich eine Buchse an der Oberkante befindet, ist die zweite auf der gegenüberliegenden Seite untergebracht. Der jeweils ungenutzte Anschluss lässt sich mit einer magnetischen Abdeckung verbergen.

Damit unterscheidet sich die Konstruktion von der RTX 5090D HOF OC LAB XOC, bei der Galax tatsächlich zwei Stromanschlüsse für die Versorgung bei extremer Übertaktung vorsieht. Bei der RTX 5080 HOF Extreme steht wohl hingegen die Flexibilität beim Kabelmanagement im Vordergrund. Für den Betrieb genügt ein einzelner 12V-2×6-Stecker.

Die maximale Leistungsaufnahme beträgt im OC-Modus 400 W, während der Gaming-Modus mit 360 W den Referenzwert der RTX 5080 einhält. Gleichzeitig unterscheiden sich die Taktraten: Im übertakteten Profil erreicht die GPU einen Boost-Takt von 2.805 MHz, im Gaming-Modus sind es 2.655 MHz. Über ein Dual-BIOS-System lässt sich zwischen den Betriebsprofilen wechseln.

Technisch setzt Galax auf ein eigens entwickeltes weißes PCB mit einer 20+4-phasigen Spannungsversorgung. Dazu kommen ein digitaler PWM-Controller, spezielle HOF-Spulen und eFuse-Schutzschaltungen. Für die Kühlung verwendet der Hersteller drei 102 mm große Axiallüfter sowie einen zusätzlichen 92-mm-Lüfter auf der Rückseite. Die Abwärme wird über eine großflächige Vapor Chamber und insgesamt acht vernickelte Heatpipes abgeführt. Ein Hyper-Boost-Schalter ermöglicht es zudem, die Lüfterdrehzahl bei Bedarf zu erhöhen. Mit Abmessungen von 347,5 × 158 × 79,1 mm einschließlich der Slotblende gehört die Karte zudem zu den besonders großen RTX-5080-Modellen.

In China ist die RTX 5080 HOF Extreme laut VideoCardz bereits für 19.999 Yuan erhältlich, was ungefähr 2.995 US-Dollar entspricht. Damit bewegt sich die Grafikkarte preislich deutlich oberhalb gewöhnlicher RTX-5080-Modelle. Zum Lieferumfang gehören unter anderem eine Grafikkartenstütze, ein Adapter von drei 8-Pin-Anschlüssen auf 12V-2×6 und ein entsprechendes Verlängerungskabel. Galax empfiehlt ein Netzteil mit mindestens 850 Watt. Ob die RTX 5080 HOF Extreme auch außerhalb Chinas angeboten wird, ist bislang nicht bekannt.