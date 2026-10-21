Werbung

Bisher sind ausschließlich Spiele, welche die DirectX-12-API verwenden, in der Lage, FSR 4 bzw. FSR 4.1 anzuwenden. Neben dem gestrigen Update zur Unterstützung von FSR 4.1 auf Grafikkarten und APUs mit integrierten GPUs auf Basis der RDNA-3- und RDNA-2-Architektur soll die Vulkan-Unterstützung für FSR 4.1 nun in Kürze folgen.

Zum Start von FSR 4 war die Upscaling-Technologie nur für DirectX 12 verfügbar, wenngleich FSR 3 sowohl für DirectX als auch Vulkan angeboten wurde. Modder brachten FSR 4 bereits zusammen mit Vulkan zum Laufen, offiziell unterstützt wurde diese Umsetzung bisher aber nicht.

Die Anzahl der Spiele mit Vulkan-Unterstützung ist im Vergleich zu DirectX 12 sehr gering. Entsprechend gering war die Priorität in der Umsetzung von FSR 4.1 für Vulkan.

Neben der Unterstützung älterer RDNA-Architekturen für FSR 4.1 und von Vulkan hat AMD auch am Frame Pacing von FSR Frame Generation gearbeitet. Am Beispiel von Assassins Creed Black Flag Resynced wird ein Diagramm gezeigt, welches eine deutlich gleichmäßigere Bildausgabe verdeutlichen soll.

Das Frame Pacing von FSR Frame Generation ist eine der größten Baustellen der Technik, die nun angegangen wird. Offen ist allerdings, ab wann der neue Mechanismus aktiv ist. Ob die Installation des Adrenalin-Treibers in der Version 26.10.1 ausreicht oder ob dies auch im Spiel eingebaut werden muss, ließ AMD offen.

Vom neuen Frame Pacing von FSR 4.1 Frame Generation profitieren ohnehin nur Besitzer einer Radeon-RX-9000-Grafikkarte. Ältere Hardware fällt auf das FRS 3.1 Frame Generation zurück.