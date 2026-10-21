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FSR Upscaling

AMD FSR 4.1 nun offiziell für RDNA 2 und RDNA 3.5 verfügbar

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Von Andreas Schilling

AMD FSR 4.1 nun offiziell für RDNA 2 und RDNA 3.5 verfügbar
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Bereits im Frühsommer sorgte die mögliche Unterstützung von FSR 4 auf RDNA-3.5-Grafikeinheiten für Diskussionen. Gegenüber Hardwareluxx äußerte sich David McAfee, Corporate Vice President und General Manager der Client-Sparte bei AMD, skeptisch hinsichtlich einer Umsetzung für diese Architektur. Davon wären insbesondere die in zahlreichen Windows-Handhelds eingesetzten APUs betroffen. Kurz zuvor wurde die Umsetzung von FSR 4.1 für RDNA 2 und RDNA 3 basierte Grafikprodukte angekündigt. Allerdings sollte diese für die RDNA-2-Architektur erst im kommenden Jahr erscheinen.

Überraschend hat AMD heute, zusammen mit dem Adrenalin-Treiber 26.10.1 die Unterstützung von FSR 4.1 auf die APUs der Serien Ryzen AI und Ryzen AI Max sowie auf ältere Grafikkarten der Radeon-RX-6000-Serie ausgerollt. Damit liegt man vor dem eigenen Zeitplan und konnte die eigenen Vorgaben hinsichtlich der Bildqualität offenbar einhalten.

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In den Release Notes zum Adrenalin 26.10.1 heißt es zur Hardware-Unterstützung:

  • AMD Radeon RX 6000 Series Graphics Products
  • AMD Ryzen AI Max 300 Series
  • AMD Ryzen AI Max 400 Series
  • AMD Ryzen AI 9 300 Series
  • AMD Ryzen AI 9 400 Series

Nicht genannt werden aber weiterhin die Prozessoren der Ryzen-Z2-Serie, wie sie beispielsweise im ASUS ROG Xbox Ally X (Test) stecken.

Doch auch diese sollen unterstützt werden. Konkret von AMD genannt werden die folgenden Modelle:

  • Ryzen Z2 A
  • Ryzen Z2 Extreme
  • Ryzen AI Z2 Extreme
AMD FSR 4.1 auf RDNA 3 und RDNA 2

Zudem soll FSR 4.1 bald auf die Xbox Series X|S kommen. Wann genau lässt man allerdings noch offen.

Der Download des Adrenalin-Treiber 26.10.1 ist direkt bei AMD möglich.

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