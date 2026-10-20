Werbung

Laut dem Hardware-Insider Kepler_L2 könnte die Mittelklasse der nächsten GeForce-Generation auf Rubin-Basis deutlich später erscheinen als bisher angenommen. Die als GeForce RTX 6060 kolportierte Grafikkarte wird von ihm unter Umständen erst für 2029 erwartet, während die leistungsstärkeren Modelle eher 2028 kommen könnten. Grund dafür sind Lieferengpässe und hohe Kosten bei GDDR7-Speicher sowie knappe Fertigungskapazitäten, die NVIDIA primär bei günstigeren Karten stärker verzögern. Doch der Hauptgrund liegt in der Priorisierung der KI-Rechenzentren seitens NVIDIA.

Besitzer einer GeForce RTX 3060 oder RTX 4060 müssten demnach möglicherweise bis 2029 auf einen direkten Nachfolger warten. Wer früher aufrüsten will, ist auf die aktuelle GeForce-RTX-50- oder Radeon-RX-9000-Serie angewiesen. Deren Preise sind zuletzt deutlich gestiegen – stand heute ist die GeForce RTX 5090 nicht für unter 6.735 Euro zu bekommen und selbst die GeForce RTX 5080 kostet neu mindestens 1.579 Euro.

Kepler_L2 äußerte sich in einem NeoGAF-Thread (im Zusammenhang mit einer möglichen PlayStation 6 für über 1.000 US-Dollar) und rechnet bei Engpässen mit einem größeren Abstand zwischen High-End und Mittelklasse. Er ordnet die GeForce RTX 6060 leistungsmäßig unter der PS6 ein. Andere Gerüchte sehen die Konsole eher auf dem Niveau einer GeForce RTX 5070 Ti (Test) oder RTX 5080 (Test). Die aktuelle PS5 und Xbox Series X liegen grob im Bereich einer RTX 2070 Super, bzw. RTX 4060. Die PS6 wird für Ende 2027 erwartet und soll auf RDNA 5 sowie auf Zen 6 basieren.

Die Release-Gerüchte haben sich im Laufe der Zeit deutlich verschoben. Anfangs wurde noch mit einem Start im ersten Quartal 2027 gerechnet, später mit der zweiten Jahreshälfte 2027. Im Februar 2026 kamen Meldungen über eine Verschiebung auf 2028 wegen der Speicherkrise. Kopite7kimi korrigierte seine frühere Prognose im September auf 2028. Moore’s Law Is Dead hält dagegen weiterhin einen früheren Start (möglicherweise nur mit dem Flagship oder einem Profi-Modell) für möglich. NVIDIA selbst hat die RTX-60-Serie bisher weder angekündigt noch Termine genannt.

Im KI-Bereich ist Rubin bereits weiter fortgeschritten. Die Vera-Rubin-Plattform befindet sich in voller Serienproduktion, erste Muster wurden im Februar 2026 ausgeliefert. NVIDIA priorisiert hier klar die profitablen Rechenzentrums-Produkte, die für weit mehr Umsatz sorgen. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erzielte das Unternehmen 96,2 Milliarden US-Dollar Umsatz, davon 89 Milliarden im Rechenzentrum. Der Gaming-Bereich fällt unter „Edge Computing“ und macht nur einen kleinen Anteil aus. Die Rubin-Chips selbst werden bei TSMC in 3 nm gefertigt und konkurrieren direkt mit den KI-Beschleunigern um Kapazitäten.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Für die höheren Gaming-Modelle kursieren unbestätigte Specs:

GeForce RTX 6090 mit GR202, 32 GB GDDR7 und 512-bit-Interface

GeForce RTX 6080 mit GR203, 20 GB GDDR7 und 320-bit-Interface

GeForce RTX 6070 mit GR205, 16 GB GDDR7 und 256-bit-Interface

Leistungsgerüchte sprechen von etwa 30 bis 35 % mehr Rasterleistung und einer möglichen Verdopplung der Pathtracing-Leistung. Zur NVIDIA GeForce RTX 6060 gibt es hingegen keine konkreten technischen Angaben. Hohe GDDR7-Preise (3-GB-Chips sollen zwischen 60–70 US-Dollar kosten) belasten vordergründig günstigere Modelle und haben auch den geplanten RTX-50-Super-Refresh verzögert, bzw. gestrichen. Lediglich eine GeForce RTX 5080 mit 24 GB GDDR7-Speicher steht noch im Raum.

Sollte die RTX 6060 tatsächlich erst 2029 erscheinen, läge der Abstand zur RTX 5060 (Mai 2025) bei fast 44 Monaten – deutlich länger als die bisherigen Generationswechsel von meist 22 bis 28 Monaten. Bis dahin bleiben die aktuellen RTX-50- und RX-9000-Karten die relevanten Optionen. Wie sich die Preise bis 2028 oder 2029 entwickeln, ist derzeit offen. Die Tendenz zeigt eher nach oben.