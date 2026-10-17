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Auf immer weiter steigende Preise folgte die Meldung zur Einstellung der GeForce RTX 5090 in der vergangenen Woche. Mit der "GeForce RTX 5080 Super" mit 24 GB Grafikspeicher war bereits der vermeintliche Nachfolger auserkoren. Wir haben bei NVIDIA nach einer Stellungnahme zur vermeintlichen Einstellung gefragt, bisher aber lag uns nichts dergleichen vor.

Zum Start der RTX-Spark-Plattform (Test des Microsoft Surface Laptop Ultra mit 128 GB) veranstaltete NVIDIA an mehreren Orten der Welt öffentliche Partys. In Taipeh, Taiwan, vor Ort war Jeff Fisher, Leiter der Abteilung Personal Computing bei NVIDIA und dieser hatte nicht nur RTX Spark im Gepäck, sondern auch gleich ein Dementi.

Laut Jeff Fischer hat die GeForce RTX 5090 nicht den EOL-Status (End of Life) erreicht. In etwa zum gleichen Zeitpunkt kehrt die GeForce RTX 5090 auch wieder in den NVIDIA-Marktplatz zurück – war doch zwischenzeitlich aber nicht mehr aufzufinden. Lieferbar ist die Founders Edition zu einem Preis von 2.099 Euro aber nicht.

Vor Ort zitiert wird Fischer wie folgt (maschinelle Übersetzung ins Englische):

The supply chain (capacity) is indeed somewhat constrained, but NVIDIA is fully committed to bringing products to market. Although there are other variants of the RTX 5090 chip, it has not been discontinued, and NVIDIA will continue shipping, which is very important. - Jeff Fischer, Leiter der Abteilung Personal Computing bei NVIDIA

Die Kapazitäten innerhalb der Lieferkette sind demnach weiterhin eingeschränkt, allerdings hält NVIDIA an der Produktion und Auslieferung der GeForce RTX 5090 fest. Zwar existieren verschiedene Varianten des zugrunde liegenden Grafikchips, eine Einstellung des Spitzenmodells ist jedoch nicht vorgesehen.

NVIDIA bekräftigt vielmehr, die GeForce RTX 5090 auch künftig ausliefern zu wollen. In welchem Umfang dies geschehen wird und ob die bestehenden Kapazitätsengpässe Auswirkungen auf die Verfügbarkeit haben, bleibt allerdings offen. Das Dementi bedeutet somit nicht zwangsläufig, dass sich die Liefersituation kurzfristig verbessern wird.

Mit der Stellungnahme von Jeff Fisher ist die vermeintliche Einstellung der GeForce RTX 5090 vorerst vom Tisch. Das Dementi bedeutet allerdings nicht, dass sich die Liefersituation kurzfristig entspannen wird. NVIDIA räumt bestehende Kapazitätsengpässe ausdrücklich ein, macht jedoch keine Angaben zu den künftig geplanten Produktionsmengen oder zur Verteilung der GB202-GPUs zwischen GeForce- und RTX-PRO-Produkten.

Eine stärkere Priorisierung der professionellen Modelle bleibt damit durchaus denkbar. Für Endkunden dürfte daher weniger entscheidend sein, ob die GeForce RTX 5090 offiziell weitergeführt wird, sondern vielmehr, in welchen Stückzahlen und zu welchen Preisen sie künftig tatsächlich verfügbar sein wird.