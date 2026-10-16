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Mit der vermeintlichen Einstellung des GeForce RTX 5090 dürfte sich der Druck auf die GeForce RTX 5080 deutlich erhöhen. Den sie wird mit der immer schlechteren Verfügbarkeit der GeForce RTX 5090 das vorläufige Aushängeschild von NVIDIA sein. Ab 1.600 Euro ist das Modell aktuell verfügbar und die Preise dürften weiter steigen. Nun hat MSI eine neue Variante eines Modells der GeForce RTX 5080 vorgestellt. Diese hört auf den Namen GeForce RTX 5080 16G COD MW4 EDITION OC und es dürfte sich um eine Abwandlung eines bekannten Modells handeln.

Die Optik ist das entscheidende Merkmal der MW4-Edition ist die Design- und Farbgestaltung. Die Karte greift verschiedene Gestaltungselemente aus dem COD-Universum auf und setzt dabei insbesondere auf die charakteristische gelbe Farbgebung des Logos.

Auf der Rückseite befindet sich eine Backplate mit einem transparenten Bereich, durch den sowohl ein Porträt von GHOST als auch Teile der darunterliegenden Platine (PCB) sichtbar sind. Auch die Kühllösung wurde optisch angepasst und vollständig in Gelb gehalten. Laut Hersteller handelt es sich dabei um eine erstmalige Umsetzung dieser Art.

Für die Kühlung kommt MSIs TRIO FROZR 4 Thermal Design zum Einsatz. Dieses kombiniert STORMFORCE-Lüfter mit speziell strukturierten Lüfterblättern, eine vernickelte Kupfer-Baseplate sowie die beiden Technologien Wave Curved 4.0 und Air Antegrade Fin 2.0 zur Optimierung des Luftstroms. Die Konstruktion soll eine effiziente Wärmeabfuhr bei gleichzeitig geringer Geräuschentwicklung ermöglichen.

Laut MSI wird die GeForce RTX 5080 16G COD MW4 EDITION OC ab dem 23. Oktober 2026 ausschließlich im MSI E-Shop erhältlich sein. Ein Preis wird nicht genannt.