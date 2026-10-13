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Das US-amerikanische Start-up Bolt Graphics entwickelt mit Zeus eine auf RISC-V basierende GPU-Architektur, die insbesondere auf Path Tracing und FP64-Berechnungen für professionelle Rendering- und HPC-Anwendungen ausgelegt ist. Das Unternehmen machte bereits in der Vergangenheit hohe Leistungsversprechen , kann bislang aber keine unabhängigen Benchmarks vorlegen.

Nun hat Bolt Graphics in seinem Büro in Taiwan einen ersten Test-Chip in Betrieb genommen. Der Tape-Out hat bereits im April stattgefunden. Der sogenannte "Bring-up"-Prozess erfolgte auf einem sogenannten A0‑Silicon, einem Test-Chip mit einer Größe von gerade einmal 6 mm². Hergestellt wurde der Chip bei TSMC in einem 12-nm-Verfahren. Die Leistungsaufnahme des Test-Chips soll sich auf 1,4 W belaufen, während die bisherige FPGA-Plattform auf 35 W gekommen ist.

Die Tests wurden in einem Temperaturbereich von -40 bis 85 °C durchgeführt und verliefen problemlos.

Bei der Fertigung seiner Zeus-GPU will Bolt Graphics später auf TSMCs N5P-Prozess setzen. Mit der Wahl des bereits etablierten 5-nm-Fertigungsverfahrens will das Unternehmen den Wettbewerb um die begrenzten Wafer-Kapazitäten in den neuesten Fertigungsprozessen umgehen.

Der Zugang für Entwickler soll im ersten Quartal 2027 eröffnet werden, während erste Zeus-GPUs für Kunden des Early-Access-Programms gegen Ende 2027 verfügbar sein sollen. Die Serienproduktion entsprechender PCIe-Beschleunigerkarten und kompletter Serversysteme ist für 2028 vorgesehen. Nachdem Bolt Graphics die grundsätzliche Funktionsfähigkeit seiner Technologie anhand erster Siliziumchips nach eigenen Angaben bestätigen konnte, will das Unternehmen nun die Zusammenarbeit mit seinen Partnern intensivieren und die weitere Markteinführung vorbereiten. Ob der ambitionierte Zeitplan eingehalten werden kann, bleibt abzuwarten.

Details zum Aufbau der später geplanten Zeus-GPU

Die Zeus-GPU von Bolt Graphics basiert auf einer vollständig neu entwickelten, modularen Chiplet-Architektur, die auf dem offenen RISC-V-Befehlssatz aufbaut und insbesondere für Path Tracing sowie wissenschaftliche Berechnungen mit hoher FP64-Leistung ausgelegt ist. Jedes Chiplet besteht aus 32 sogenannten Zeus-Clustern, die jeweils einen RISC-V-CPU-Kern mit bis zu 3 GHz, 32 FP64-Vektor-Recheneinheiten sowie spezialisierte Beschleuniger für Raytracing, Matrixoperationen und weitere Berechnungen kombinieren. Die Vektoreinheiten unterstützen RVV 1.0 und können neben FP64 auch FP32- und FP16-Berechnungen ausführen.

Pro Cluster stehen 2 MB L1-Cache zur Verfügung, während ein Chiplet insgesamt 128 MB On-Chip-Cache bietet. Über UCIe lassen sich bis zu vier Chiplets in einem GPU-Package zusammenschalten, wodurch die Architektur auf bis zu 128 CPU-Kerne und 4.096 FP64-Recheneinheiten skaliert. Eine weitere Besonderheit ist das Speichersystem, das LPDDR5X mit erweiterbarem DDR5-Speicher kombiniert und damit deutlich größere Speicherkapazitäten als klassische Grafikkarten ermöglicht.

Zudem integriert Zeus schnelle Ethernet-Schnittstellen und kann dank der eigenen RISC-V-CPU-Kerne Linux direkt ausführen, ohne zwingend auf einen separaten Host-Prozessor angewiesen zu sein. Für das Path Tracing sollen dedizierte Hardwareeinheiten unter anderem den Aufbau und die Traversierung von Beschleunigungsstrukturen übernehmen. Die Architektur unterscheidet sich damit grundlegend von klassischen GPUs von AMD und NVIDIA.