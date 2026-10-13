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Durch den extrem stark gestiegenen Preis der GeForce RTX 5090 war dieses Modell selbst für den High-End-Gamer schon kaum mehr erschwinglich. Dennoch überraschte die Meldung, NVIDIA sehe für die GeForce RTX 5090 den End-of-Life-Status (EOL) vor. Auch wenn wir bereits am Wochenende bei NVIDIA um eine offizielle Stellungnahme gebeten haben, steht diese noch immer aus.

Aus taiwanischer Quelle stammen nun erste Vermutungen, wie NVIDIA die GeForce RTX 5090 ersetzen möchte, auch wenn dies aus Sicht der fehlenden Konkurrenz sicherlich nicht zwingend notwendig wäre.

Einmal mehr wird dabei das Super-Refresh aus dem Hut gezaubert. So soll die GeForce RTX 5080 mit 24 anstatt wie bisher 16 GB erscheinen. Ob die GeForce RTX 5080 Super diesen Namen tragen und ob auch eine GeForce RTX 5070 Ti Super, GeForce RTX 5070 Super und GeForce RTX 5060 Super erscheinen werden, steht dabei aber noch in den Sternen.

Laut Benchlife soll die GeForce RTX 5080 mit 24 GB im ersten Quartal 2027 erscheinen und das bisherige Modell ersetzen. Bislang aber haben die Boardpartner wohl noch keinerlei Informationen dazu erhalten, was einen derart baldigen Release eher unwahrscheinlich erscheinen lässt. Allerdings sollen sie diese notwendigen Informationen in Kürze erhalten.

Die GPU bzw. deren Ausbaustufe soll identisch sein. Eine höhere GPU-Leistung gibt es demnach also eher nicht. Der Speicher würde allerdings um 50 % größer und auch etwas schneller werden, da NVIDIA schnellere GDDR7-Chips zum Einsatz bringt. Mehr und schnellerer Speicher dürfte aber nicht dafür sorgen, dass eine GeForce RTX 5080 Super preislich besser positioniert werden kann.

Auch die GeForce RTX 5080 immer schlechter verfügbar

Wer nicht nur die Preise der GeForce RTX 5090 in den vergangenen Wochen und Monaten verfolgt hat, wird festgestellt haben, dass auch die GeForce RTX 5080 immer schlechter verfügbar ist und teurer wird. Im Hinblick auf eine mögliche Ablösung Anfang 2027 wäre dies nur logisch.