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NVIDIA hat mit einer neuen Beta-Version der NVIDIA-App einen zusätzlichen Performance-Modus für DLSS Frame Generation eingeführt. Dieser soll die Berechnung der KI-generierten Zwischenbilder beschleunigen und damit höhere Bildraten ermöglichen. Unterstützt werden die GeForce-RTX-40- und GeForce-RTX-50-Serie sowie Notebooks mit RTX Spark. Der neue Modus wird als Preset C bezeichnet und kann über die NVIDIA App aktiviert werden. Laut NVIDIA sind damit Leistungssteigerungen von bis zu 35 % möglich, wobei kleinere Abstriche bei der Bildqualität in Kauf genommen werden müssen.

Technisch setzt NVIDIA bei DLSS Frame Generation und Multi Frame Generation auf zwei KI-Modelle. Das erste Modell nutzt Informationen aus der Spiele-Engine, darunter Bewegungsvektoren und Tiefeninformationen, um die Bewegungen von Objekten zwischen zwei regulär gerenderten Bildern zu bestimmen. Ein zweites Modell berechnet den optischen Fluss und berücksichtigt dabei Bildinhalte, die sich nicht vollständig anhand der Bewegungsvektoren erfassen lassen. Dazu gehören unter anderem Benutzeroberflächen und bestimmte Raytracing-Effekte. Mit Preset C ersetzt NVIDIA dieses zweite KI-Modell durch einen schnelleren und weniger rechenintensiven Algorithmus. Die dadurch eingesparten Rechenressourcen sollen die Generierung zusätzlicher Bilder beschleunigen.

Der neue Performance-Modus steht für DLSS Frame Generation, Multi Frame Generation und Dynamic Multi Frame Generation zur Verfügung. Während die GeForce-RTX-40-Serie auf die klassische Frame Generation beschränkt bleibt, können entsprechend unterstützte GPUs der RTX-50-Serie auch von den erweiterten Multi-Frame-Generation-Verfahren profitieren. Besonders bei hohen Multiplikatoren soll sich die geringere Rechenlast des neuen Algorithmus bemerkbar machen.

Zur Veranschaulichung der Leistungssteigerungen veröffentlicht NVIDIA erste Benchmarks aus Cyberpunk 2077. Getestet wurde mit einer GeForce RTX 5060 mit 8 GB Grafikspeicher in 2.560 × 1.440 Pixeln bei mittleren Raytracing-Einstellungen und DLSS Super Resolution im Balanced-Modus. Als Prozessor kam ein AMD Ryzen 7 9800X3D mit 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher zum Einsatz.

Ohne Frame Generation erreicht das System 83 FPS. Mit der klassischen Frame Generation (2x) steigt die Bildrate im bisherigen Qualitätsmodus (Preset A/B) auf 120 FPS. Der neue Performance-Modus (Preset C) erhöht diese auf 132 FPS, was einer Steigerung von 10 % entspricht.

Deutlicher werden die Unterschiede bei Multi Frame Generation. Im 4x-Modus steigt die Bildrate von 197 auf 244 FPS, was einem Plus von rund 24 % entspricht. Bei 6x Multi Frame Generation erreicht das System mit dem bisherigen Qualitätsmodus 255 FPS, während Preset C auf 348 FPS kommt. Dies entspricht einer Steigerung um rund 36,5 %.

Bis zu 36 % höhere Bildraten

Die Ergebnisse zeigen, dass der neue Algorithmus insbesondere bei hohen Frame-Generation-Multiplikatoren Vorteile bietet. Während sich der Leistungsgewinn bei der klassischen Frame Generation noch auf 10 % beschränkt, wächst er bei Multi Frame Generation deutlich an. Da mit steigenden Multiplikatoren mehr Zwischenbilder erzeugt werden müssen, fällt die geringere Rechenlast des neuen Algorithmus zunehmend ins Gewicht.

Allerdings ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen, dass es sich um die ausgegebene Bildrate einschließlich der KI-generierten Zwischenbilder handelt. Die eigentliche Renderleistung des Spiels wird durch Preset C nicht entsprechend gesteigert. Eine höhere angezeigte Bildrate bedeutet daher nicht zwangsläufig eine vergleichbare Verbesserung der Eingabelatenz oder Reaktionsgeschwindigkeit. Zudem macht NVIDIA bislang keine konkreten Angaben dazu, wie stark sich die Bildqualität durch den weniger aufwendigen Algorithmus verändert. Hauptsächlich bei komplexen Bewegungen, Benutzeroberflächen und Raytracing-Effekten könnten sich Unterschiede zwischen den beiden Modi zeigen. Dies müssen unabhängige Tests klären.

Der neue Performance-Modus ist zunächst ausschließlich über die Beta-Version der NVIDIA App verfügbar. Dazu muss in den Einstellungen unter "Info" die Teilnahme an Beta- und experimentellen Funktionen aktiviert werden. Nach der Installation findet sich Preset C im Grafikbereich der Anwendung unter "DLSS Override – Model Presets". Dort kann das neue Preset für unterstützte Spiele einzeln oder über die globalen Einstellungen ausgewählt werden.

Mit Preset C bietet NVIDIA den Nutzern eine zusätzliche Wahlmöglichkeit zwischen Bildqualität und Leistung. Gerade auf kleineren GPUs wie der GeForce RTX 5060 könnte dies interessant sein, da der Rechenaufwand für die Generierung zusätzlicher Bilder einen relevanten Anteil an der gesamten GPU-Last ausmachen kann. Ob die höheren Bildraten den möglichen Verlust an Bildqualität rechtfertigen, dürfte allerdings stark vom jeweiligen Spiel, den verwendeten Einstellungen und den persönlichen Präferenzen abhängen.