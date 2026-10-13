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Neben einem neuen Modell für DLSS 5 Neural Rendering hat NVIDIA die nächsten Titel mit der Unterstützung der Technik angekündigt. Während sich die Modder-Community bereits seit Wochen an zahlreichen Titeln ausgetobt hat, verläuft der Rollout von DLSS 5 im Vergleich zu bisherigen Technologien dieser Art eher behäbig.

Doch nun steht fest: Hogwarts Legacy wird am 5. November ein DLSS-5-Update erhalten. Laut dem Entwicklerstudio Avalanche Software hat man die Zeit benötigt, um DLSS 5 mit den zur Verfügung stehenden Mitteln an die eigene Designer-Intention des Spiels anzupassen.

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Außerdem werden auch die weiteren DLSS-Technologiepakete auf den neuesten Stand angehoben. Dies dürfte DLSS 4.5 mit der verbesserten Ray-Reconstruction ebenso einschließen wie Dynamic Multi Frame Generation.

Besitzer von Hogwarts Legacy können die neuen Technologien, inklusive DLSS 5, ab dem 5. November nutzen.

Auch Where Winds Meet kommt hinzu

Der vielen sicherlich nicht so bekannte Titel Where Winds Meet von Everstone Studio wird am Tag der Veröffentlichung ebenfalls DLSS 5 unterstützen. Damit wäre dies das dritte Spiel, welches das neuronale Rendering anwendet. Natürlich ebenfalls geplant ist die Unterstützung für DLSS Multi Frame Generation und DLSS Super Resolution.

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Einen konkreten Termin für Where Winds Meet gibt es allerdings noch nicht.

Nun darf man gespannt sein, wann die nächste Runde an Spielen mit DLSS-5-Unterstützung angekündigt wird. Noch immer läuft der Rollout recht schleppend an, was laut NVIDIA primär daran liegt, dass die Entwickler ihre Design-Intentionen beibehalten wollen.

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DLSS 5 auch für RTX Remix

Alte Spiele mit neuer Technik neu aufleben zu lassen, ist die Mission von RTX Remix. Die Software bekommt ab dem 5. November ebenfalls die Möglichkeit, DLSS 5 anzuwenden. Zudem werden auch hier sämtliche DLSS-Techniken auf den neusten Stand angehoben.

Von NVIDIA gezeigt werden zudem erste Szenen aus Fallout 4 RTX und Mirror’s Edge RTX.

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