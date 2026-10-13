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Von NVIDIA wird es für DLSS 5 schon bald ein Update geben, das die Ausführung des 3D-Guided Neural Rendering-Modells deutlich beschleunigt. Der GPU-Overhead sinkt um die Hälfte, sodass das Modell gegenüber der September-Version etwa doppelt so schnell läuft – bei vergleichbarer Bildqualität. Im ersten DLSS-5-Spiel NBA 2K27 haben wir uns die Bildunterschiede und die Performancekosten angesehen. Im Vergleich zur ersten Demonstration im März ergibt sich damit insgesamt eine rund zehnfache Verbesserung der Ausführungsgeschwindigkeit.

Angekündigt wurde DLSS 5 am 16. März auf der GTC durch NVIDIA selbst angekündigt und zu diesem Zeitpunkt wurden noch zwei GeForce RTX 5090 (Test) benötigt. Innerhalb von einigen Monaten bis heute konnte NVIDIA die Berechnung optimieren inklusive des neuen Updates um den Faktor 10 steigern. Das neue Oktober-Update verkleinert das Modell um 24 Prozent auf etwa 118 Millionen Parameter und reduziert den VRAM-Verbrauch in 4K um rund 20 %. Die Verbesserungen resultieren aus Anpassungen in der Rendering-Pipeline und am neuronalen Modell selbst, nicht aus dem Wegfall bestehender Funktionen.

Das schnellere Modell erscheint am 16. Oktober zunächst in NBA 2K27 und soll dort die Bildraten gegenüber der September-Version um bis zu 1,4-fach steigern. Es läuft offiziell zunächst nur auf den GeForce-RTX-50-Karten, RTX-Spark-Laptops und GeForce NOW und wird künftig standardmäßig in neuen DLSS-5-Titeln enthalten sein. Zum späteren Zeitpunkt sollen auch die GeForce-RTX-40-Grafikkarten mit DLSS 5 umgehen dürfen.

Weitere Spiele folgen in den kommenden Wochen: Hogwarts Legacy erhält DLSS 5 mit der neuen Version des Neural Rendering am 5. November, Where Winds Meet voraussichtlich Ende November. Zusätzlich kommt DLSS 5 am 23. Oktober in RTX Remix an und obendrauf hat NVIDIA eine Beta eines neuen, schnelleren Performance-Modus für Frame Generation veröffentlicht.