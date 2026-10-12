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Cooler Master hat mitgeteilt, dass der hauseigene GPU Shield Adapter ab der kommenden Woche europaweit erhältlich sein wird. Der Adapter wird zwischen einer Grafikkarte und dem Netzteil platziert und ergänzt kompatible 12+4-Pin-Stromverbindungen um eine zusätzliche Überwachungsebene und soll wie viele andere Lösungen vor dem Schmelzen des Steckers und des Anschlusses schützen. Gerade dann, wenn eine GeForce RTX 5090 (Test) verwendet wird.

Lösungen gegen das Schmelzen gibt es schon einige. Sei es der Wireview Pro II von Thermal Grizzly oder auch der Ampinel von Aqua Computer. Gerade NVIDIAs GeForce RTX 5090 stellt mit der TBP von 575 W deutlich höhere Anforderungen an den gesamten Strompfad als die kleineren RTX-50-Modelle und beim Einsatz einer RTX 5090 ist das Risiko eines Schmelzens natürlich am größten. Mit dem GPU Shield Adapter von Cooler Master gibt es nun ein weiteres Gadget, das genau vor diesem Worst-Case-Szenario schützen soll und ist mit um die 30 Euro vergleichsweise günstig bepreist worden.

Der GPU Shield Adapter von Cooler Master überwacht ungewöhnliche Stromverhältnisse auf den einzelnen Power-Pins. Ein mehrfarbiger LED-Ring zeigt den Status in Echtzeit an. Zusätzlich ist auch ein akustischer Alarm integriert, der auch dann warnt, wenn der Stecker nicht im Sichtbereich liegt.

Bei schwerwiegenden elektrischen Abweichungen greift ein automatischer Schutzmechanismus ein und reduziert die Systemleistung. Dadurch soll das Risiko weiterer Schäden an der Steckverbindung verringert werden. Der Adapter verfügt außerdem über einen zweifarbigen 12+4-Pin-Stecker, der eine visuelle Kontrolle der vollständigen Steckung ermöglicht und das Risiko von schlechtem Kontakt oder unvollständigem Einrasten mindern soll.

Übersichtlich dargestellt soll der GPU Shield Adapter folgende Features mitbringen:

Überwachung abnormaler Stromverhältnisse pro Pin

Mehrfarbiger LED-Ring mit Echtzeit-Statusanzeige

Integrierter akustischer Alarm

Automatischer aktiver Schutz bei schweren elektrischen Abweichungen

Schutzmodus, der die Systemleistung in kritischen Situationen reduziert

Zweifarbiger 12+4-Pin-Stecker zur einfacheren Kontrolle der vollständigen Steckung

Zwei Jahre Produktgarantie

Wer Interesse an dem GPU Shield Adapter hat, kann ihn hierzulande erst in einer Woche käuflich erwerben. Beim Preis spricht Cooler Master von einer Preisempfehlung von 29,99 Euro.