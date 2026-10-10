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Laut Berichten von zwei Hardware-Leakern soll NVIDIA die Produktion der GeForce RTX 5090 (Test) (einschließlich der chinesischen D-Varianten) beenden. Künftige Lieferungen des GB202-Chips sollen laut Gerüchten vollständig der professionellen RTX-PRO-Serie vorbehalten sein. Damit würde die GeForce RTX 5090 den EOL-Status (End of Life) erhalten. Doch offiziell hat NVIDIA die Angaben bislang nicht bestätigt und auch keinen Produktionsstopp terminiert. Gleichzeitig kommen neue Gerüchte zu einer GeForce RTX 5080 mit 24 GB auf.

Die Informationen stammen einerseits vom bekannten Leaker MEGAsizeGPU, der angibt, dass die GB202-GPUs künftig nicht mehr für neue RTX-5090-Karten verwendet werden. Stattdessen sollen alle neu produzierten GB202-Chips der RTX-PRO-Produktlinie zugeteilt werden, die für NVIDIA ohnehin zu deutlich mehr Umsatz führen. Dies würde sowohl die bekannte RTX 5090 als auch die für den chinesischen Markt bestimmten D-Varianten betreffen, die alle drei den großen GB202-Chip nutzen.

Der GB202 ist die größte Desktop-GPU der Blackwell-Generation. Die GeForce RTX 5090 nutzt dabei durch den GB202-300-A1-Chip nicht den Vollausbau, sondern eine abgespeckte Variante mit 21.760 Shader-Einheiten und 32 GB GDDR7-Speicher. Derselbe Chip kommt auch in der RTX PRO 6000 Blackwell zum Einsatz (24.064 Shader-Einheiten und 96 GB GDDR7), die mit 188 von maximal 192 Streaming-Multiprozessoren fast den Vollausbau des GB202-Chips bietet. Doch auch die RTX PRO 5000-Serie setzt auf den GB202-Chip, der mit 110 SMs und damit 14.080 Shader-Einheiten jedoch stark gestutzt wurde.

Sollte dieses Gerücht der Wahrheit entsprechen, würde es keine weiteren Desktop-Grafikkarten mit einer GB202-GPU geben. Demnach würde dann der GB203 das Höchste der Gefühle sein, der auf der GeForce RTX 5080 (Test) und GeForce RTX 5070 Ti (Test) Platz nimmt. Und damit kommen wir als Überleitung zum Gerücht Nummer 2.

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Zusätzlich kursiert nämlich ein neues Gerücht über eine mögliche RTX 5080 mit 24 GB Speicher, das vom Leaker hongxing2020 stammt. Diese Mitteilung deutet neben dem EOL-Status der RTX 5090 darauf hin, dass eine GeForce RTX 5080 mit 24 GB die bisherige 16-GB-Version ersetzen und zum neuen Top-Modell der GeForce-RTX-50-Serie werden soll. MEGAsizeGPU hat diesen Teil der Informationen allerdings nicht bestätigt.

We have received a notification from the factory: NVIDIA will no longer sell any RTX 5090 models, including the D variants. Going forward, the highest-end GeForce model will be the RTX 5080 24GB, and the RTX 5080 16GB version will be discontinued. Please take note. 5090 EOL, 5080 24GB ready - X-Nutzer hongxing2020

Die Idee einer RTX 5080 mit 24 GB Speicher ist nicht neu. Entsprechende Konfigurationen wurden bereits im September 2024 thematisiert, noch vor der offiziellen Vorstellung der Blackwell-Serie. Spätere Gerüchte brachten denselben Speicherausbau mit einer möglichen RTX 5080 Super in Verbindung. Im Juli 2026 wurde von den Kollegen von videocardz.com berichtet, dass RTX-50-SUPER-Karten zumindest einen Boardpartner erreicht hätten, NVIDIA den Launch jedoch wegen der hohen Kosten von 3-GB-GDDR7-Modulen aufgeschoben habe.

Bei der RTX 5090 selbst sind in jüngster Zeit Marktpreise von über 6.000 Euro zu beobachten. Dies wird neben der Speicherkrise als Hinweis darauf gewertet, dass die Produktion entweder bereits stark reduziert wurde oder Kapazitäten vorrangig in andere Bereiche fließen. Bei Gerüchten gilt stets, dass diese mit Vorsicht zu behandeln sind und eben nicht der Wahrheit entsprechen müssen.