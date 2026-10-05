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Die Probleme mit dem 16-Pin-Stecker und -Anschluss – vorrangig bei der NVIDIA GeForce RTX 5090 (Test) – sind selbst mit dem überarbeiteten 12V-2x6-Anschluss nicht gänzlich verschwunden. Ein ambitionierter Umbau, den der Reddit-Nutzer "DallasGrave" an einer GeForce RTX 5090 von MSI gezeigt hat, geht das Problem von der Stromverteilung her an, anstatt den Stecker zu ersetzen. Der Clou dabei: Neben dem 12V-2x6-Anschluss arbeiten zwei 8-Pin-PCIe-Stromanschlüsse mit an der Gesamtstromversorgung.

An den Kontakten des vorhandenen Anschlusses sitzt eine kleine Abgriffplatine. Sie führt zu einer zweiten Platine mit zwei gewöhnlichen PCIe-8-Pin-Buchsen. Die Karte zieht ihren Strom damit über drei Kabel: das originale 16-Pin-Kabel und zwei klassische 8-Pin-Leitungen. Der 16-Pin-Stecker bleibt in Betrieb, bekommt aber durch die beiden 8-Pin-PCIe-Stromkabel und Anschlüsse deutlich weniger Last ab.

Nach den Messungen des Bastlers liegt der Strom je Leiter danach bei etwa 3 A, was etwa in 220 W mündet, währenddessen beide 8-Pin-PCIe-Kabel mit jeweils ca. 165 W ausgelastet waren. Zum Vergleich: In einem Test von Hardware Unboxed waren an einer einzelnen Ader rund 22 A und am Kabel etwa 175°C gemessen worden, bevor es zum Schmelzen kam. Bei einer GeForce RTX 5090 sind bei voller Last um die 9 A auf allen sechs Adern üblich und stellen das "sichere" Limit dar.

Unter Dauerlast von rund 550 W – verteilt auf den 16- und die beiden 8-Pin-PCIe-Anschlüsse – blieben die Leitungen und Lötstellen des 16-Pin-Anschlusses in einem 48-Stunden-Lauf bei unter 40 °C. Die GeForce RTX 5090 ist bekanntlich auf bis zu 575 W ausgelegt. Vom PCIe-Steckplatz selbst wird nur sehr wenig beigesteuert, sodass die Hauptlast im Werkszustand auf dem 16-Pin-Kabel liegt.

Der Eingriff sitzt nur an den Kontakten des Originalsteckers, nicht auf der Platine der Karte, und gilt damit als rückbaubar. Löten an dieser Stelle kann die Grafikkarte zerstören und setzt die Garantie in der Regel außer Kraft. Eine Serie gibt es nicht. DallasGrave schrieb, als PNY-Partner lasse sich eine so umgebaute PNY-Karte mit voller Garantie anbieten. Zum Zeitpunkt der Berichte stand der Umbau jedoch nicht auf seiner Website.

Für Besitzer, die das Überhitzungsrisiko senken wollen, ist das ein intelligenter Weg zur Lastverteilung, rückt den bereits negativ behafteten 16-Pin-Anschluss jedoch weiter in den Schatten. Nachbauen sollte man es nur dann, wenn mit solchen Umbauten bereits Erfahrungen gesammelt wurden.