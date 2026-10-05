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Wer in Deutschland eine neue GeForce RTX 5090 (Test) kaufen möchte, muss beim derzeitig günstigsten Modell mal eben 5.984,99 Euro und damit gerundet 6.000 Euro einplanen. Der Hintergrund für diese immense Preissteigerung ist klar: Die Speicherkrise durch den anhaltenden KI-Boom und die Tatsache, dass der 32 GB große GDDR7-Speicher bereits für erweiterte KI-Anwendungen tauglich ist, lassen die Preise von NVIDIAs Gaming-Flaggschiff weiterhin in die Höhe treiben. Interessenten in den USA müssen bei Micro Center nun eine "Nicht-Export-Erklärung" unterzeichnen, die es dem Käufer strikt untersagt, diese Grafikkarte in fremde Länder zu exportieren. Dies gilt auch für Komplett-PCs mit einer GeForce RTX 5090.

In Tustin (Kalifornien) musste ein Käufer des Fertig-PCs PowerSpec AI90 seinen Führerschein einscannen lassen und dazu eine "Advanced Computing Product Purchaser Declaration" unterzeichnen. Innerhalb dieser Erklärung werden neben dem Namen, der Anschrift, der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse der tatsächliche Endnutzer, der Einbauort und der geplante Einsatzzweck klar definiert. Der Käufer sichert zu, dass die Hardware in den USA bleibt, nur dort genutzt wird und nicht exportiert, weitergegeben oder an jemanden verkauft wird, der sie außer Landes bringen will. Außerdem bestätigt er, kein Strohmann zu sein. Die einzige genannte Folge falscher Angaben: Micro Center darf den Verkauf ablehnen oder rückabwickeln.

Diese "Nicht-Export-Erklärung" ist keine gesetzlich vorgeschriebene Kassenpflicht. Sie folgt auf Empfehlungen des Bureau of Industry and Security von 2025, Endnutzer und Verwendungszweck bei Advanced-Computing-Hardware zu erfassen. Die eigentlichen Exportregeln gelten seit 2022 bereits für die GeForce RTX 4090 mit 24 GB GDDR6X. Die GeForce 5090 fiel beim Launch Anfang 2025 ebenfalls darunter. Sie kostete anfangs um die 2.099 Euro und liegt inzwischen in vielen Regionen bei mindestens um die 6.000 Euro. Die GeForce RTX 5090 mit 32 GB VRAM ist für KI-Workloads eben attraktiver als die für China gedrosselte 5090 D V2, die eben "nur" über 24 GB Grafikspeicher samt 384 bit breitem Speicherinterface verfügt.

Für einen Käufer, der die Karte behält, entsteht durch die Unterschrift logischerweise kein Strafverfahren. Taucht sie später jedoch in einem Exportfall auf, kann die Akte mit Identität und schriftlicher Zusage als Beleg für eine falsche Angabe dienen. Die laufenden Verfahren betreffen vorrangig organisierte Lieferungen, nicht einzelne Ladenkunden: Greg Lui wurde im Oktober 2026 angeklagt, rund 300 Millionen US-Dollar an NVIDIA-Hardware - darunter die GeForce RTX 4090 und GeForce RTX 5090 - über Malaysia und Singapur nach China geschleust zu haben. Auf die Anklagepunkte stehen Höchststrafen von bis zu 20 Jahren Haft.

Praktisch endet die Kontrolle an der Ladentür. Alles Weitere fällt dann unter das US-Exportrecht (Export Administration Regulations / Export Control Reform Act). Doch anhand der Seriennummer der Grafikkarte lässt sich das Ganze zurückverfolgen, wenn die gekaufte GeForce RTX 5090 nachträglich doch ins Ausland exportiert wird. Für den normalen US-Käufer, der die Karte für sich selbst behält, bleiben ein gescannter Ausweis und eine Akte übrig. Ob diese Vorgehensweise die Lieferungen ins Ausland stoppen kann, bleibt natürlich abzuwarten.