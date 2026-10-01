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Anfang September überschritt die GeForce RTX 5090 die Preismarke von 5.000 Euro. Schon damals deutete sich an, dass hier noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Inzwischen sind die Preise laut Geizhals-Preisvergleich an einer neuen Schwelle angekommen. Inzwischen wird das günstigste Modell ab 5.999 Euro gelistet.

Wir wollen also keinerlei tägliche Updates mit 100-Euro-Schritten als eine Art Ticker der bösen Voraussagung machen, sondern verweisen an dieser Stelle darauf, dass die GeForce RTX 5090 eben nun an der 6.000-Euro-Marke angekommen ist.

Die Preismarke von 5.999 Euro wird aktuell von gleich mehreren Modellen gerissen:

Das teuerste Modell der GeForce RTX 5090 geht auf mehr als 10.000 Euro, wenngleich dies nicht die teuersten Modelle sind, sondern dies eher mit einer extrem geringen Verfügbarkeit zu begründen ist.

Die Preise der GeForce RTX 5090 haben im deutschen Handel inzwischen ein Niveau erreicht, das weit von NVIDIAs offizieller UVP von 2.099 Euro entfernt ist. Während das günstigste lieferbare Modell Anfang April 2026 noch bei rund 3.500 Euro lag, waren Mitte September bereits mindestens 5.249 Euro fällig.

Eine kurzfristige Entspannung zeichnet sich derzeit nicht ab: Neben der hohen Nachfrage nach der GeForce RTX 5090 für KI-Anwendungen wirken sich primär die gestiegenen Preise für GDDR7-Speicher und GPU-Kits sowie die begrenzte Verfügbarkeit aus. Hinzu kommt, dass Boardpartner ihre Einkaufspreise Berichten zufolge im September erneut angehoben haben und solche Anpassungen mit Verzögerung im Einzelhandel ankommen können. Weitere Preissteigerungen sind daher möglich, auch wenn sich deren Ausmaß aufgrund von Lagerbeständen, Nachfrage und Liefermengen nicht seriös vorhersagen lässt.