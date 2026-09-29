Werbung

Elon Musk will die Rechenleistung von xAI noch einmal erheblich ausbauen. Für das Rechenzentrum Colossus 2 in Memphis sind dazu nach seinen Angaben insgesamt rund 1,2 Millionen Blackwell-GPUs von NVIDIA eingeplant. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem GB300 beziehungsweise Blackwell Ultra, während die erste Ausbaustufe Colossus 1 noch überwiegend auf Beschleunigern der älteren Hopper-Generation setzt.

Colossus entstand ab 2024 und wurde seitdem schrittweise erweitert. In der ersten Ausbaustufe kamen noch rund 200.000 Nvidia H100 sowie weitere 30.000 GB200 zum Einsatz. Colossus 2 setzt dagegen nun nahezu vollständig auf Blackwell-Hardware und soll die verfügbare KI-Rechenleistung noch einmal in eine andere Größenordnung katapultieren.

Nach Musks Angaben waren bei Colossus 2 zuletzt bereits 110.000 GB200 und 440.000 GB300 vorhanden. Damit umfasst die Blackwell-Infrastruktur dieser Ausbaustufe zunächst rund 550.000 GPUs. Der GB300 bildet als Blackwell-Ultra-Variante die neuere Version der Architektur und wird wie der GB200 zusammen mit NVIDIAs Grace-CPU eingesetzt.

Der weitere Ausbau soll nun in mehreren größeren Schritten erfolgen. Musk kündigte dabei zunächst weitere 220.000 GB300 an, gefolgt von nochmals 220.000 Einheiten bis Ende November. Eine dritte Charge mit ebenfalls 220.000 GPUs soll bis Ende Dezember 2026 hinzukommen. Zusammen mit den bereits genannten 550.000 Blackwell-Beschleunigern würde Colossus 2 damit auf rund 1,21 Millionen GB200- und GB300-GPUs kommen. Davon entfiele mit etwa 1,1 Millionen Exemplaren der mit Abstand größte Teil auf den GB300.

Für xAI bildet die Infrastruktur eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung künftiger KI-Modelle. Musk verbindet den Ausbau ausdrücklich mit dem Versuch, technologisch zu OpenAI und Anthropic aufzuschließen. Nach seiner Darstellung sollen die eigenen Systeme in den kommenden Monaten mit den nächsten Modellgenerationen der beiden Konkurrenten konkurrieren können. Ob sich dieser Anspruch erfüllt, lässt sich allerdings aus der Zahl der eingesetzten GPUs allein nicht beantworten.

Bemerkenswert ist jedoch die Geschwindigkeit, mit der xAI die Infrastruktur erweitern will. Allein die drei noch vorgesehenen GB300-Chargen umfassen zusammen 660.000 GPUs und sollen innerhalb weniger Monate in Betrieb gehen. Bereits die erste Colossus-Ausbaustufe war mit ihren Hunderttausenden Beschleunigern ungewöhnlich groß dimensioniert. Mit Colossus 2 verschiebt sich der Schwerpunkt nun von Hopper vollständig in Richtung Blackwell und insbesondere zu Blackwell Ultra.