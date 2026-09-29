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Das inoffizielle Projekt zur Nutzung von Nvidias DLSS 5 Neural Rendering auf AMD-Grafikkarten, kurz DLSS-NR on AMD, vermeldet binnen kurzer Zeit erhebliche Fortschritte in Sachen Performance. Der Entwickler hat innerhalb weniger Tage mehrere neue Alpha-Versionen veröffentlicht, die den hohen Leistungsverlust der bisherigen Implementierung drastisch reduzieren sollen.

Noch Anfang des Monats waren die praktischen Ergebnisse eher ernüchternd. Eine Radeon RX 9070 XT erreichte beispielsweise in Cyberpunk 2077 mit aktiviertem Neural Rendering zunächst lediglich 12 FPS, während ohne die Funktion mehr als 80 FPS möglich waren. Spätere Versionen des Tools verbesserten die Situation aber bereits spürbar und brachten die Grafikkarte bei 1080p dann auf ungefähr 30 FPS.

Einen weiteren großen Sprung nach vorne brachte Alpha 0.3.3. Nach Angaben des Entwicklers steigt die Leistung gegenüber Version 0.3.2 nochmals um 23 %. Gleichzeitig erhielt die Modifikation einen grafischen Installer mit integriertem Editor für die Einstellungen sowie neue Möglichkeiten zur Steuerung des Overlays. Noch am selben Tag erschien mit Alpha 0.4.0 die nächste Version. Diese will gegenüber 0.3.3 nochmals 42 % schneller sein. Da beide Verbesserungen aufeinander aufbauen, ergibt sich daraus rechnerisch ein kumulierter Performancegewinn von rund 74 % an nur einem Tag.

Mit Version 0.4.1 - 0.4.3 legte der Entwickler nochmals nach und verbucht eine generelle Performanceverbesserung von 8 %. Im Fast Mode sollen sogar bis zu 33 % dazugekommen sein, für den Quality Mode immerhin noch 20 %. Von der heute erschienenen Alpha 0.5.0 profitiert vor allem die RX-7000-Generation, mit einem Performancezuwachs von bis zu 207 %. Zu berücksichtigen ist, dass die gesamten Prozentangaben direkt vom Entwickler selbst stammen. Sie sollten daher mit etwas Vorsicht genossen werden.

DLSS-NR-on-AMD ermöglicht es, Nvidias Neural Rendering auf eigentlich nicht unterstützten Radeon-Grafikkarten auszuführen. Die Fortschritte sind dabei deshalb so bemerkenswert, weil die Technik eigentlich nur für Nvidias eigene GPU-Architektur vorgesehen war. Selbst auf offiziell unterstützter Hardware kann Neural Rendering zu erheblichen Leistungseinbußen führen.