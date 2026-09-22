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Die Not macht manchmal erfinderisch, wobei am Ende zu klären sein wird, was diese Noterfindung kosten wird. Die Rede ist von der anhaltenden Speicherkrise und vom Grafikspeicher, der natürlich ebenfalls von der Krise betroffen ist, wie man anhand der hohen Preise der Grafikkarten sehr gut sehen kann. GDDR7-Speicherchips mit 2 GB an Kapazität sind inzwischen (teure) Standardware und nichts Neues mehr, die ICs mit 3 GB existieren zwar, sind jedoch aktuell noch teurer und weniger verbreitet. Um die Gesamtkapazität des VRAMs auf den Grafikkarten längerfristig steigern zu können, kam nun die Idee auf, GDDR7-Speicherchips mit 4 und 6 GB an Einzelkapazität zu entwickeln.

Ähnlich wie es auch Micron mit den 512 GB auf einem DDR5-RDIMM vollziehen möchte, ist auch ein Stapeln der DRAM-Dies für Grafikkarten eine gute Möglichkeit, die Speicherkapazität pro Speicherchip signifikant zu steigern. Mit 3, 4 oder gar 6 GB Pro Speicherchip werden auch die kleineren Grafikkarten-Modelle mit dem schmaleren 128-bit-Speicherinterface profitieren. Kommen vier GDDR7-Chips mit 3 GB zum Einsatz, sind am 128-bit-Interface (4x 32 bit) bereits 12 GB möglich, mit 4 GB pro Chip sind es in Summe sogar 16 GB.

Bis hoch zum sehr breiten 512-bit-Speicherinterface, das beispielsweise die deutlich im Preis gestiegene GeForce RTX 5090 zu bieten hat, steigert sich logischerweise die maximale Gesamtspeichermenge bis hoch zu 96 GB. Doch selbst mit 256 bit aus der Mitte heraus werden durch 3-GB-ICs 24 GB und mit 4-GB-Speicherchips gleich 32 GB erzielt. Während NVIDIA die RTX-50-Super-Grafikkarten gestrichen hatte, könnte es für die RTX-60-Serie interessant werden, die jedoch nicht vor 2028 zu erwarten ist. Auch AMD könnte mit der RDNA-5-Architektur auf den modernen GDDR7-Speicher aufspringen, jedoch sollte auch von AMD aus nicht vor 2028 mit neuen Grafikkarten gerechnet werden.

VRAM-Gesamtmenge je nach Chip-Kapazität und Anbindung Speicherinterface Anzahl ICs 2 GB ICs 3 GB ICs 4 GB ICs 6 GB ICs 128 bit 4 8 GB 12 GB 16 GB 24 GB 192 bit 6 12 GB 18 GB 24 GB 36 GB 256 bit 8 16 GB 24 GB 32 GB 48 GB 384 bit 12 24 GB 36 GB 48 GB 72 GB 512 bit 16 32 GB 48 GB 64 GB 96 GB

Günstig werden die Grafikkarten mit den größeren GDDR7-Speicherchips jedoch eher nicht - sofern diese zum Einsatz kommen - sodass die preisliche Lage auch für die kommenden Grafikkarten-Generationen von NVIDIA und AMD ziemlich angespannt bleiben dürfte.