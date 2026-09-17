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Auch der Grafikkarten-Hersteller Manli feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. Das Unternehmen wurde vor 30 Jahren in Hong Kong gegründet und hat zu diesem Anlass eine auf 500 Stück weltweit streng limiterte GeForce RTX 5080 produziert, die als Besonderheit ein Cover aus geschmiedetem Carbon erhalten hat. Das BIOS der Grafikkarte erlaubt ein Power-Limit bis 400 W bei einem Werks-Boost-Takt von hohen 2.730 MHz auf der GB203-400-A1-GPU.

Die technischen Eigenschaften der GeForce RTX 5080 (Test) selbst sind längst kein Geheimnis mehr. Der GB203-400-A1-Chip ist mit 84 Streaming-Multiprozessoren der Vollausbau aus der GB203-Reihe und bringt 10.752 Shader-Einheiten mit. Die acht GDDR7-Speicherchips mit 30 Gbit/s und 2 GB an Kapazität bilden den 16 GB großen Gesamtspeicher, der mit 256 bit angebunden ist und auf eine Speicherbandbreite von 960 GB/s kommt. Im Falle dieser Sonderausgabe setzt Manli auf ein 18+3-Phasendesign und die Grafikkarte selbst kommt auf üppige Abmessungen von 359 x 146 x 74 mm. Damit handelt es sich um eine 3,5-Slot-Grafikkarte. Für die Kühlung der GPU setzt Manli auf eine Vapor-Chamber, zehn Heatpipes mit einem Durchmesser von 8 mm und als Wärmeleitmittel die PTM7950 von Honeywell sowie drei Axiallüfter für den Abtransport der Abwärme.

Eine weltweite Markteinführung hat Manli nicht bekanntgegeben. Auch eine Pressemitteilung wurde seitens des Unternehmens nicht veröffentlicht, was die Einführung rein für den chinesischen Markt bekräftigt. Durchgesickert ist jedoch der Preis dieses Modells, der sich auf 16.599 Yuan beläuft, was umgerechnet 2.147 Euro entspricht. Damit liegt der Preis etwas mehr als doppelt so hoch als die UVP der GeForce RTX 5080 (1.059 Euro) und übertrifft auch die UVP zur GeForce RTX 5090 (Test) (2.099 Euro).

Da die Grafikkarten-Preise weiterhin am Steigen sind und dieses Modell von Manli ohnehin streng auf 500 Stück limitiert ist, ist diese Ausgabe mehr für Sammler interessant.