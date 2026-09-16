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Bereits vor einigen Monaten wurden gleich mehrere Fälle bekannt, bei denen NVIDIA einen RMA-Fall abgewiesen hat, weil die Seriennummer der Karte nicht mehr zu erkennen war. Nun macht ein weiterer Fall (Reddit-Link) auf sich aufmerksam (via Videocardz), bei dem NVIDIA bei einer GeForce RTX 5090 Founders Edition ebenfalls aufgrund der nicht mehr erkennbaren Seriennummer den RMA-Fall abgelehnt hat.

Bei den Founders-Edition-Karten druckt NVIDIA alle Informationen zur jeweiligen Karte und auch die Seriennummer auf die Slotblende. Neben der Seriennummer sind hier auch die Modell-Informationen und zahlreiche Label der Zulassungsbehörden zu finden.

Eingeschickt wurde die GeForce RTX 5090 Founders Edition wegen Abstürzen unter Last. Gekauft wurde sie am 10. September 2025 für 1.799 britische Pfund. Die Originalverpackung und Rechnung mit der dazugehörigen Seriennummer sind vorhanden, allerdings ist diese eben auf der Slotblende laut NVIDIA nicht mehr zu erkennen. Der betroffene Käufer war sich dessen nicht bewusst und fragte daher mehrfach nach dem Grund der RMA-Ablehnung.

Videodardz verweist zudem auf mehrere Fälle, bei denen die Seriennummern auf Founders-Edition-Karten nicht mehr erkennbar sind. Dies macht es auch im Gebrauchtwarenhandel deutlich schwieriger, eine Karte als echt zu identifizieren bzw. die dazugehörige Seriennummer zu ermitteln.

Per Software bzw. NVIDIA-SMI (System Management Interface) kann die Seriennummer bei Founders-Edition-Karten ausgelesen werden. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn die Hardware auch noch funktionsfähig ist.

Üblicherweise verwenden die Boardpartner bedruckte Aufkleber zur Anbringung der Seriennummer. Diese könne sich zwar theoretisch ebenfalls lösen, sind meist aber sehr beständig. Bei einigen Karten ist NVIDIA zudem dazu übergegangen, die jeweiligen Informationen ebenfalls mittels Aufkleber auf die Slotblende zu packen – so zum Beispiel bei der RTX PRO 6000 Blackwell.

Auf unseren Samples der Founders-Edition-Karten sind die aufgedruckten Seriennummern noch sehr gut zu erkennen (siehe Bild oben). Der Grund, warum dieser Druck mal manchen Nutzern ausbleicht und nur noch schwierig oder gar nicht mehr zu erkennen ist, ist uns nicht bekannt.

In jedem Fall ist die Ablehnung einer RMA-Anfrage aufgrund der fehlenden Seriennummer extrem ärgerlich. Karten, die vor einem Jahr noch relativ günstig gekauft wurden, kosten inzwischen in einigen Fällen das Doppelte und sind daher auch nicht so leicht zu ersetzen.