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Offiziell funktioniert DLSS 5 bisher nur in NBA 2K27 und in diesem Titel haben wir uns die Technik auch genauer angeschaut. Die Modder-Szene hat DLSS 5 aber inzwischen auf zahlreiche Titel und auch für ältere Hardware modifiziert. NVIDIA hat aber zur Ankündigung bestätigt, dass auch die GeForce-RTX-40-Karten DLSS 5 Neural Rendering unterstützen werden.

Auf die bisherige Entwicklung von DLSS und (Multi) Frame Generation reagierte AMD mit FSR Upscaling, FSR Frame Generation, FSR Ray Regeneration und dem bisher noch nicht verwendeten FSR Radiance Caching.

Leaker Kepler_L2 vermeldet im Anandtech-Forum nicht nur, dass AMDs AT2-GPU die einzige Neuvorstellung in 2027 sein wird, sondern offenbar arbeitet AMD auch an einer eigenen Technik für das Neural Rendering.

AMD will have their own version of "Neural Lighting" like DLSS5 next-gen. - so Kepler_L2

Dabei soll ein FSR Neural Rendering wohl auf die kommende RNDA-5-Generation beschränkt sein, weil der Rechenaufwand extrem hoch ist. Auch dies können wir aus unseren bisherigen Tests bestätigen, denn die FPS brechen mit der Nutzung von DLSS um mehr als die Hälfte ein.

Ob es tatsächlich zu kommen wird, bleibt abzuwarten. Vor Mitte 2027 werden keine neuen GPUs von AMD erwartet, wenngleich immerhin von neuen Karten die Rede sein kann, während NVIDIA die aktuelle Situation auch einfach aussitzen könnte.

Was ist Neural Rendering?

DLSS 5 Neural Rendering bezeichnet NVIDIAs Ansatz, neuronale Netzwerke stärker in die Darstellung von Spielegrafik einzubinden. Während klassische Rendering-Verfahren die Bildinhalte überwiegend durch die Rasterisierung von Geometrie, Beleuchtungsberechnungen und gegebenenfalls Raytracing erzeugen, übernimmt bei Neural Rendering ein trainiertes Modell zusätzliche Aufgaben innerhalb der Framepipeline. Das Ziel besteht darin, aus den bereits berechneten Informationen ein visuell detaillierteres oder realistischeres Bild zu erzeugen.

DLSS 5 baut damit auf NVIDIAs bisherigem Einsatz von KI zur Bildrekonstruktion auf, geht aber über die reine Hochskalierung hinaus. Die neuronalen Berechnungen können unter anderem dazu beitragen, die Darstellung von Beleuchtung, Reflexionen und komplexen Bilddetails zu verändern. Entscheidend ist dabei die Trennung zwischen den tatsächlich berechneten Bildinformationen und den Inhalten, die das neuronale Modell daraus ableitet.

Technisch basiert DLSS 5 auf einem spezialisierten neuronalen Modell, das NVIDIA als 3D-Guided Neural Rendering bezeichnet. Die Spiele-Engine liefert den gerenderten Frame und Bewegungsvektoren, während das Modell die Bildinhalte analysiert und die Darstellung auf Pixelebene verändert. Nach Angaben von NVIDIA kommt dabei ein einstufiges Diffusionsmodell im Pixelraum zum Einsatz, das für die hochauflösende Echtzeitdarstellung optimiert wurde. Es berücksichtigt unter anderem die räumliche Struktur der Szene, Oberflächen und Beleuchtung.

Die Berechnungen erfolgen lokal auf der Grafikkarte über die Tensor Cores und sollen mit einer Ausgabe von bis zu 4K bei interaktiven Bildraten möglich sein. Im Unterschied zu klassischen DLSS-Verfahren wird nicht primär ein höher aufgelöstes Referenzbild rekonstruiert, sondern die sichtbare Erscheinung des bereits gerenderten Bildes verändert. Dabei bleibt die klassische Renderingpipeline für Geometrie, Kamera und grundlegende Szenenstruktur zuständig. DLSS 5 ergänzt somit Rasterisierung, Raytracing und Pathtracing, ersetzt diese Verfahren aber nicht. Die Qualität des Ergebnisses hängt weiterhin von den Informationen ab, die der Engine-Frame bereitstellt.