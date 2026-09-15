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Zuletzt gab es im ersten Halbjahr 2025 echte Neuigkeiten bei den Grafikkarten. NVIDIA präsentierte die GeForce-RTX-50-Serie auf Basis der Blackwell-Architektur und bei AMD sollte die RDNA-4-Architektur wieder Marktanteile zurückgewinnen. Danach aber wurde es still bei den Neuigkeiten – sieht man von der zweifelhaft positionierten Radeon RX 9070 GRE einmal ab.

Vonseiten des Leakers Moore's Law Is Dead wird nun vermeldet, dass NVIDIA grünes Licht für GeForce-Karten auf Basis von "Gaming-Rubin" gegeben habe. Der Start sei für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen.

Allerdings stellt sich dann die Frage, was mit der GeForce-RTX-50-Super-Serie geschehen ist. Diese sollte dieses Frühjahr frischen Wind in den Markt bringen, wurde aufgrund der gestiegenen Speicherpreise aber zurückgestellt. Im Frühsommer 2026 hieß es dann, NVIDIA habe die Pläne zur GeForce-RTX-50-Super-Serie wieder aufgenommen. Ein Zeitraum, in dem es die neuen Karten geben wird, ließ sich bisher aber kaum abschätzen.

You seem to think that we [Nvidia] won't have Gaming Rubin ready until 2028, and that's just wrong. Yes, it was originally targeting 2026, and yes it was delayed to allow for AI to gobble up as much TSMC capacity as possible this year, but it's still targeting 2027. In fact, it's technically aiming for H1 2027 as of NOW. The greenlight was given months ago, and while things can always change – at least RIGHT NOW there are concrete milestones in place leading up to a 2027 launch. And, if you're wondering why there haven't been any detailed leaks yet, it's probably because management has REALLY clamped down on leaking lately. - so Moore's Law Is Dead

Ursprünglich für 2026 vorgesehen soll "Gaming-Rubin" das erste Halbjahr 2027 anvisieren. "Gaming-Rubin" im ersten Halbjahr 2027 und eine GeForce-RTX-50-Super-Serie widersprechen sich allerdings. Und auch insgesamt gibt es große Zweifel daran, dass es 2027 wieder neue Grafikkarten geben wird. Dazu unter anderem MEGAsizeGPU per X-Post.

Die Lieferkette sei schlicht und ergreifend nicht bereit für einen solchen Produktstart. Dies betreffe einerseits die Herstellung der GPUs, aber auch die sonstige Lieferkette für das PCB, die Kühler etc.

NVIDIA versucht derzeit offenbar, die vorhandenen Fertigungskapazitäten möglichst lange auszuschöpfen. Neuere Fertigungsprozesse ab 3 nm sollen demnach vorrangig professionellen Produkten vorbehalten bleiben. Als Beispiel sei die Rückkehr der GeForce RTX 3060 auf Basis von Samsungs 8-nm-Fertigung sowie die Verwendung des GB203-Chips für die GeForce RTX 5070 und des GB205-Chips für die GeForce RTX 5060 genannt. Letztere könnten demnach auf der Nutzung vorhandener TSMC-N4-Kapazitäten beruhen.

Ein schneller Start einer GeForce-RTX-60-Serie erscheint vor diesem Hintergrund wenig wahrscheinlich. Sollte NVIDIA tatsächlich Fertigungskapazitäten zugunsten von Consumer-Produkten freimachen wollen, wäre dies schließlich auch mit den bestehenden Generationen möglich. Mit dem Übergang von Blackwell auf 4 nm zu Rubin auf 3 nm könnte sich zudem der Schwerpunkt der Fertigung weiter in Richtung professioneller Produkte verschieben.

"Gaming-Rubin" für das High-End, weiterhin Blackwell für alle anderen

Für uns denkbar wäre noch folgender Weg: Eine GeForce-RTX-50-Super-Serie auf Basis der aktuellen Blackwell-Architektur mit mehr Speicher erscheint für die gehobene Mittelklasse bis hin zur GeForce RTX 5080. Im High-End-Segment erscheinen tatsächlich Karten auf Basis von "Gaming-Rubin". Bereits in der Vergangenheit zeigte sich, dass ausschließlich eine GeForce RTX 5090 und GeForce RTX 4090 noch in der Rohleistung die Latte höher legen konnten, während die darunter platzierten Karten hauptsächlich von den verbesserten Upscaling-Technologien profitierten.

Wer sich eine GeForce RTX 5090 für aktuell mehr als 5.000 Euro leisten kann und möchte, für den rückt sicherlich auch eine GeForce RTX 6090 zu gestiegenen Preisen in greifbare Nähe. Alles darunter bedient NVIDIA mit der GeForce-RTX-50-Super-Serie und dem Plus an Speicher – sicherlich auch kein günstiges Vergnügen, aber immerhin käme wieder etwas Schwung in den Markt.