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In China ist eine ungewöhnliche Variante der GeForce RTX 5090 mit angeblich 96 GB Grafikspeicher aufgetaucht. Das von Shenzhen Suqiao Intelligent Technology angebotene Modell würde damit die dreifache Speicherkapazität einer regulären RTX 5090 erreichen. Der Preis fällt mit knapp 4.000 US-Dollar gleichzeitig aber ungewöhnlich niedrig aus. Mehrere Angaben des Händlers lassen zudem Zweifel daran aufkommen, dass die Grafikkarte tatsächlich in der beschriebenen Form existiert und funktioniert.

Der Umbau reiht sich in einen wachsenden Markt für modifizierte Consumer-Grafikkarten ein. Chinesische Unternehmen statten bereits seit einiger Zeit leistungsfähige GeForce-Modelle mit zusätzlichem Speicher aus, um sie für KI-Anwendungen attraktiver zu machen. Zuvor waren bereits entsprechend modifizierte RTX 4090 mit 48 GB sowie RTX 5080 mit 32 GB aufgetaucht. Durch den größeren VRAM lassen sich beispielsweise umfangreichere KI-Modelle lokal ausführen, die ansonsten professionelle und erheblich teurere Beschleuniger erfordern würden.

Grundsätzlich ist eine RTX 5090 mit 96 GB technisch nicht völlig abwegig. NVIDIAs Consumer-Spitzenmodell verwendet den GB202-Chip, der auch die Grundlage für die professionelle RTX Pro 6000 Blackwell bildet. Letztere ist ab Werk mit 96 GB an Grafikspeicher ausgestattet. Der Grafikprozessor selbst steht einer entsprechenden Speicherkapazität somit grundsätzlich nicht entgegen.

Nach Einschätzung der Kollegen von Tom's Hardware könnte für einen solchen Umbau aber eine eigens entwickelte Platine erforderlich sein. Denkbar wäre etwa eine Bestückung im sogenannten Clamshell-Modus, bei der Speicherchips auf beiden Seiten des PCBs sitzen. Zusätzlich müsste die Firmware der Grafikkarte angepasst werden, damit die größere Speichermenge korrekt erkannt und angesprochen werden kann.

Genau bei der Speicherbestückung entstehen allerdings erhebliche Widersprüche zu den Angaben des chinesischen Händlers. Das Alibaba-Angebot nennt GDDR6X als verwendeten Speichertyp. Entsprechende Speicherchips wurden aber lediglich mit Kapazitäten von bis zu 2 GB pro Chip gefertigt. Selbst eine doppelseitige Clamshell-Bestückung würde unter diesen Voraussetzungen lediglich eine Gesamtkapazität von 48 GB ermöglichen.

Auch die angegebene Datenrate von 14 Gbit/s passt nicht zu der behaupteten Konfiguration. Dieser Wert entspricht eher älterem GDDR6-Speicher. Die professionelle RTX Pro 6000 Blackwell, die tatsächlich über 96 GByte verfügt, setzt dagegen auf GDDR7. Die Angaben im Verkaufsangebot ergeben somit kein technisch schlüssiges Gesamtbild.

Ob es sich lediglich um fehlerhafte Produktdaten handelt oder ob die angebotene Grafikkarte grundsätzlich anders aufgebaut ist als beschrieben, bleibt offen. Ein unabhängiger Test, der die Funktionsfähigkeit der 96-GB-Konfiguration bestätigt, liegt nach den vorliegenden Informationen ebenfalls nicht vor. Sollte sich die Karte dennoch als funktionsfähiger 96-GB-Umbau herausstellen, wäre sie insbesondere für KI-Anwendungen interessant.