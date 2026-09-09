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Offenbar könnte NVIDIA die GeForce RTX 5070 künftig in einer zweiten Version ausliefern. Nach Informationen von VideoCardz arbeitet der Hersteller wohl an einer neuen Variante der Grafikkarte, bei der anstelle des bisher verwendeten GB205 der deutlich größerer GB203 zum Einsatz kommt. Die eigentlichen Spezifikationen der RTX 5070 sollen sich dadurch nach bisherigem Kenntnisstand aber nicht verändern. NVIDIA selbst hat die neue Ausführung allerdings noch nicht offiziell angekündigt.

Die Hinweise stammen vom Leaker Hongxing2020. Ihm zufolge soll NVIDIA für die RTX 5070 künftig auch den GB203 verwenden. Dieser Chip ist innerhalb der Blackwell-Generation oberhalb des bisherigen GB205 angesiedelt und bildet bereits die Grundlage für die stärkere GeForce RTX 5070 Ti und RTX 5080. Welche konkrete Ausbaustufe des GB203 NVIDIA für die kleinere Karte vorsehen könnte, ist derzeit seinerseits noch unklar.

Die reguläre GeForce RTX 5070 basiert bislang auf dem GB205-300. Dieser bringt es auf 6.144 CUDA-Kerne und wird mit 12 GB GDDR7 an einem 192 Bit breiten Speicherinterface kombiniert. NVIDIA gibt die Total Graphics Power dabei mit 250 W an. Technisch unterscheiden sich der GB205 und der GB203 erheblich.



Der GB205 besitzt eine Fläche von 263 mm² und umfasst 31,1 Milliarden Transistoren. Beim GB203 sind es dagegen 378 mm² und 45,6 Milliarden Transistoren. Für eine RTX 5070 müsste somit ein beträchtlicher Teil des größeren Chips deaktiviert werden, da dessen vollständigerer Ausbau normalerweise für leistungsfähigere Modelle vorgesehen ist.

Ein möglicher Grund für den Einsatz des GB203 bei der RTX 5070 liegt in der besseren Verwertung produzierter Chips. Exemplare, die beispielsweise aufgrund deaktivierter oder fehlerhafter Einheiten nicht die Anforderungen einer RTX 5070 Ti oder RTX 5080 erfüllen, könnten mit stärker beschnittenem Funktionsumfang noch für eine RTX 5070 verwendet werden.