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Der weltweite PC-GPU-Markt hat im zweiten Quartal 2026 trotz hoher Komponentenpreise deutlich zugelegt. Nach aktuellen Zahlen des Marktforschungsunternehmens Jon Peddie Research (JPR) wurden im Zeitraum von April bis Juni insgesamt rund 75,5 Millionen Grafikprozessoren für PCs ausgeliefert. Gegenüber dem ersten Quartal entspricht das einem Anstieg von 10,4 %, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergibt sich noch ein Plus von 1,1 %.

Die Zahlen umfassen allerdings nicht ausschließlich dedizierte Grafikkarten. JPR berücksichtigt sowohl integrierte als auch separate GPUs in Desktop-PCs, Notebooks und Workstations. Der deutliche Zuwachs ist deshalb zu einem erheblichen Teil auf den Notebook-Markt zurückzuführen. Die GPU-Auslieferungen für mobile Rechner stiegen gegenüber dem vorherigen Quartal um 16,8 %. Bei Desktop-Systemen ging das Volumen dagegen um vier Prozent zurück.

Aber auch bei den dedizierten Grafikprozessoren zeigt die Statistik eine steigende Nachfrage. JPR zufolge erhöhten sich deren Auslieferungen gegenüber dem ersten Quartal um 12,2 %. Absolute Stückzahlen für diesen Teil des Marktes veröffentlicht das Marktforschungsunternehmen in der frei zugänglichen Zusammenfassung allerdings nicht.

Bei den drei großen GPU-Anbietern verschoben sich die Marktanteile nur moderat. AMD konnte seinen Anteil gegenüber dem Vorquartal nach Angaben von JPR um 0,6 Prozentpunkte ausbauen. NVIDIA gewann rund 0,46 Prozentpunkte hinzu, während Intel einen Prozentpunkt verlor.

Bemerkenswert ist die Entwicklung vor allem vor dem Hintergrund der angespannten Preissituation. Die anhaltende Speicherknappheit hat die Kosten für zahlreiche PC-Komponenten nach oben getrieben und belastet auch Grafikkartenhersteller. Der starke Anstieg ist auch deshalb ungewöhnlich, weil das zweite Quartal für die Branche üblicherweise eher schwach ausfällt. JPR verweist daher auch darauf, dass die GPU-Auslieferungen im aktuellen Quartal deutlich über der langfristigen saisonalen Entwicklung lagen. Die durchschnittliche Veränderung der vergangenen zehn Jahre liegt für diesen Zeitraum demnach bei rund sechs Prozent.