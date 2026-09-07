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Mit DLSS 5 steht vorerst nur für NVIDIAs Grafikchips der RTX-50-Serie das neuronale Rendering zur Verfügung, auch wenn es mit NBA 2K27 aktuell nur einen Spieletitel mit offizieller DLSS-5-Unterstützung gibt. Mit aktiviertem DLSS 5 werden nicht nur die Bildraten drastisch reduziert (gerade in der 4K-Auflösung), sondern auch die GPU-Last steigt ordentlich an und dies spiegelt sich natürlich auch bei der Leistungsaufnahme selbst nieder. Die GeForce RTX 5090 vom Videocardz.com-Nutzer erek hat durch den Einsatz von DLSS 5 einen schmelzenden 12V-2x6-Stromanschluss und Stecker zur Folge.

Zum Einsatz kam die MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC und wies während der Ausführung von NBA 2K27 ohne DLSS 5 eine Leistungsaufnahme von um die 450 W auf. Nachdem der Nutzer im Spiel das neue DLSS 5 aktiviert hatte, stieg die Leistungsaufnahme sprungartig und dauerhaft auf über 600 W an, wobei es eigentlich maximal 575 W sein sollten. Unklar ist, ob der Nutzer die Karte übertaktet und ein größeres Power-Limit erlaubt hat. Anhand des GPU-Z-Screenshots wurde eine Board Power Draw von 613,5 W angezeigt, doch dieser Wert ist von GPU-Z selbst aus nicht allein auf den 12V-2x6-Anschluss zurückzuführen, sondern gilt für die gesamte Grafikkarte.

Laut dem Nutzer erek stürzte das System mit der GeForce RTX 5090 kurz danach ab und bemerkte einen verschmorten Geruch in der Luft. Ein Blick auf den 12V-2x6-Stromanschluss und dessen Stromstecker zeigte dann das Worst-Case-Szenario auf.

Um nun keine Panik vor der DLSS-5-Nutzung zu verbreiten, gibt es viele Variablen, die zu diesem Schaden geführt haben können. Wie bereits einschlägig bekannt ist, ist der 16-Pin-Anschluss nicht gerade für seine Zuverlässigkeit bekannt. Gerade dann nicht, wenn eine GeForce RTX 5090 verwendet wird, die möglicherweise zudem auch noch übertaktet wurde und ein größeres Power-Limit vorzuweisen hat. Ferner zeigt sich auf dem Bild, dass der bei der Grafikkarte beiliegende Stromadapter (4x 8-Pin PCIe auf 12V-2x6) eingesetzt wurde. Dies kann der Hauptgrund für diesen Schaden sein. Zudem kommt es drauf an, ob der Stecker auch wirklich komplett eingesteckt wurde und wie sehr der Adapter nach unten oder oben abgeknickt wurde.

In Verbindung mit DLSS 5 ist dies bisher ein Einzelfall und gerade bei weiteren Spieletiteln mit offizieller DLSS-5-Unterstützung muss zunächst abgewartet werden, ob es beim Einzelfall bleibt. Falls nicht, sollte oder eher muss NVIDIA diese Situation einer Prüfung unterziehen. Die Frage ist, ob NVIDIA dies tun wird, geschweige denn eine offizielle Stellungnahme abgeben wird.