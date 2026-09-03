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Die Preise für Grafikkarten der GeForce-RTX-50-Serie steigen weiter. Berichten aus dem asiatischen Raum zufolge haben ASUS und Galax die Preise mehrerer ihrer Modelle zum 1. September erneut angehoben. Betroffen sind vorwiegend die GeForce RTX 5070, RTX 5070 Ti und RTX 5080.

Bei ASUS betrifft die jüngste Anpassung bislang nur die GeForce RTX 5070. Je nach Modell sollen die Preise um 150 bis 300 Yuan ansteigen, was umgerechnet etwa 19 bis 39 Euro entspricht. Ob weitere Modelle des Herstellers folgen, geht aus den bislang vorliegenden Informationen bisher nicht hervor, dürfte aber wahrscheinlich sein.

Galax nimmt dagegen schon eine umfangreichere Änderung vor. Für Karten mit GeForce RTX 5070 werden 200 Yuan zusätzlich fällig, was etwa 25 Euro entspricht. Bei der RTX 5070 Ti beträgt der Aufschlag schon 300 Yuan. Am stärksten fällt die Anpassung aber bei der GeForce RTX 5080 aus: Hier steigt der Preis um 500 Yuan oder umgerechnet 64 Euro. Die Angaben beziehen sich zunächst auf den chinesischen Markt und lassen sich daher nicht unmittelbar auf die Endkundenpreise in Deutschland oder anderen europäischen Ländern übertragen. Für Käufer ist aber vor allem inzwischen die Häufung der Preisanpassungen relevant.

Eine wichtige Rolle spielt dabei weiterhin die angespannte Situation auf dem Speichermarkt. Der starke Ausbau von KI-Rechenzentren sorgt weiterhin für eine hohe Nachfrage nach Speicherprodukten. Besonders im Fokus steht zwar HBM für KI-Beschleuniger, die Verschiebung von Produktionskapazitäten und Investitionen wirkt sich jedoch auch auf andere Speichersegmente aus. Grafikkartenhersteller sind bei der aktuellen NVIDIA-Generation auf GDDR7 angewiesen, sodass steigende Speicherpreise unmittelbar auf die Herstellungskosten der Karten durchschlagen.

Die aktuelle Runde beschränkt sich zumindest nach den bisher vorliegenden Angaben noch auf nur einen Teil des RTX-50-Portfolios. Für RTX 5050 und RTX 5060 werden bei ASUS und Galax derzeit keine entsprechenden neuen Erhöhungen genannt. Auch zur RTX 5090 gibt es im Zusammenhang mit dieser konkreten Anpassung keine neuen Angaben. Ob andere NVIDIA-Partner dem Beispiel von ASUS und Galax folgen, ist ebenfalls noch offen.