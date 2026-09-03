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Es vergeht kaum ein Tag, an dem es keinen Bericht zu einem Defekt eines 12VHPWR/12V-2x6-Anschlusses gibt. X-Nutzer UNIKO's Hardware postet dazu beinahe täglich entsprechende Berichte und Links zu Reddit und Co. Dies zeigt eindrücklich: Auch wenn der große Aufschrei um die zu enge Auslegung des Steckers vorbei ist, viele Nutzer begleitet das Thema im Alltag im Falle eines Defekts.

Nun aber wurde ein Fall der prominenten Hardware-Tester von Hardware Unboxed aus Australien bekannt. Hier wurde eine ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC verwendet, die im Grunde ja schon über eine eigene Überwachung verfügt. Während eines nicht näher beschriebenen Tests stellten die Kollegen von Hardware Unboxed fest, dass das Kabel, bzw. der Stecker und die Buchse sehr warm geworden sind. Daraufhin wurde ein Thermal Grizzly WireView Pro zum Einsatz gebracht und dabei ist dann aufgefallen, dass einer der Pins mit mehr als 20 A belastet wurde. Üblich wäre hier ein Wert von maximal 9 A.

Mit einer Wärmebildkamera zeigten sich am Stecker und dem Kabel Temperaturen von mehr als 150 °C. Maximal wurden sogar 175 °C gemessen.

Daraufhin wollten die Kollegen das Kabel tauschen und haben sich in diesem Zuge das gesamte System noch einmal genauer angeschaut. Dabei stellten sie fest, dass das Kabel aufseiten des Netzteils nicht mehr aus der Buchse entfernt werden konnte. Erst mit einer Zange konnte der Stecker aus der Buchse gezogen werden. Dabei kam es mutmaßlich zu Beschädigungen an den Pins des Steckers, aber auch die übermäßigen Temperaturen zeigten bereits die ersten Auswirkungen. Beim Netzteil handelt es sich um ein be quiet! Dark Power 13 und auch wir haben schon einen ähnlichen Fall erfahren:

Während der Anfertigung von Wärmebildaufnahmen des Kühlers fiel uns ein Hotspot auf, der zunächst nicht der Grafikkarte zuzuordnen war. Stattdessen zeigte sich eine deutliche Erwärmung des 12V-2x6-Kabels auf der Seite des Netzteils. Bei einer manuellen Messung ermittelte die Wärmebildkamera eine Temperatur von mehr als 120 °C, während die automatische Erkennung den wärmsten Punkt mit über 150 °C angab. Uns ist bewusst, dass Wärmebildmessungen unter diesen Bedingungen keine auf das einzelne Grad exakte Temperaturbestimmung ermöglichen. Selbst unter Berücksichtigung einer größeren Messabweichung bewegen sich die ermittelten Werte jedoch deutlich oberhalb eines Bereichs, den wir für einen dauerhaften Betrieb als vertretbar ansehen würden.

Zum Einsatz kam ein be quiet! Dark Power 13 mit dem, dem Netzteil beiliegenden 12V-2x6-Kabel. Das System wurde daraufhin umgehend abgeschaltet und sowohl das Kabel als auch die Steckverbindungen wurden überprüft. Mechanisch scheinen sich Kabel und Stecker zunächst in einem einwandfreien Zustand zu befinden. Am Kabel selbst sind jedoch Spuren der starken thermischen Belastung erkennbar, sodass davon auszugehen ist, dass es der hohen Temperatur über einen gewissen Zeitraum ausgesetzt war.

Das Netzteil und Kabel haben wir damals auf Rückfrage seitens be quiet! an den Hersteller zur Überprüfung geschickt. Uns ist aber auch damals bewusst gewesen, dass unser Anwendungsfall nicht der typische ist. Pro Woche wird die Grafikkarte teilweise dutzendfach gewechselt, was deutlich über der mechanischen Auslegung für die Hardware liegt.

Was dieses erneute Beispiel unserer Ansicht nach zeigt: Der 12VHPWR-, bzw. 12V-2x6-Anschluss bleibt in der Praxis ein sensibles System. Die meisten Nutzer werden das entsprechende Kabel zwischen Netzteil und Grafikkarte lediglich einmal anschließen. Erfolgt die Installation gewissenhaft und mit der notwendigen Sorgfalt, dürfte dies für die überwiegende Mehrheit der Anwender problemlos funktionieren.

In unserem Testbetrieb stellt sich die Situation allerdings anders dar: Da wir teilweise beinahe täglich Grafikkarten wechseln, werden die Steckverbindungen entsprechend häufig gelöst und erneut verbunden. Dies kann sich offenbar auf die Übergangswiderstände und damit auf das Verhalten der einzelnen Kontakte auswirken. So haben wir wiederholt Ströme von mehr als 9,5 A über eine einzelne 12-V-Leitung gemessen. Wird die Steckverbindung anschließend gelöst und erneut eingesteckt, kann sich die Stromverteilung bereits wieder verändern. Dies verdeutlicht aus unserer Sicht, wie empfindlich das Zusammenspiel aus Stecker, Buchse und Kabel beim 12VHPWR-, bzw. 12V-2x6-System sein kann.

Aus diesen Erfahrungen heraus werden wir künftig bevorzugt die den Grafikkarten beiliegenden 8-Pin-auf-12V-2x6-Adapter verwenden. Dadurch kommt auf der Netzteilseite weiterhin die bewährte 8-Pin-Verbindung zum Einsatz, während sich der 12VHPWR-, bzw. 12V-2x6-Anschluss auf die Verbindung zur Grafikkarte beschränkt.

Besonders kritisch ist dies bei der NVIDIA GeForce RTX 5090. Mit ihrem Standard-Power-Limit von 575 W liegt die Leistungsaufnahme bereits vergleichsweise nahe an der vorgesehenen Grenze von 600 W für den Anschluss. Entsprechend gering fällt der Abstand zur maximalen Auslegung von Stecker und Buchse aus.