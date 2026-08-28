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Unter dem Label der XG Station hält ASUS inzwischen einige Lösungen für externe Grafikkarten parat – zuletzt mit der ROG XG Station ein Grafikdock, das sogar eine vollwertige NVIDIA GeForce RTX 5090 aufdocken konnte. Auf der Gamescom 2026 zeigt man eine deutlich kompaktere Version, die zugleich eine Low-Profile-Version auf AMD-Basis beinhaltet.

Das ASUS ROG XG Core beherbergt auf kompakten Maßen von 114 x 117 x 39 mm eine AMD Radeon RX 9060 XT LP mit 16 GB GDDR6-Videospeicher. Das soll für über 406 AI-TOPs genügen, womit der Fokus nicht nur auf der Beschleunigung von 3D-Anwendungen und Spielen liegt, sondern auch auf der Ausführung lokaler KI‑Modelle. Die maximale TDP ist auf 75 W ausgelegt. Damit richtet sich die externe GPU-Lösung an Rechner, in denen keine ausgewachsene Grafikkarte Platz findet. Das können Notebooks, Mini-PCs, aber auch Handhelds wie das ROG Ally sein. Angeschlossen wird das XG Core über HDMI 2.1 oder DisplayPort 1.4, die Verbindung zum Host erfolgt über USB-C mit 40 GBit/s, was eine breite Gerätekompatibilität ermöglicht.

Als Grafikchip kommt die RDNA-4-basierte Radeon RX 9060 XT LP zum Einsatz. Sie verfügt über 32 Compute Units mit 2.048 Streamprozessoren und 16 GB GDDR6 an einem 128-Bit-Interface. Das ASUS ROG XG Core soll aktuelle AAA-Spiele in 1440p mit mehr als 60 Bildern pro Sekunde darstellen können, aber auch für lokale KI- und Creator-Anwendungen geeignet sein. Wann und vor allem zu welchem Preis das ASUS ROG XG Core in den deutschen Handel kommen wird, ließ ASUS während unseres Gamescom-Besuchs leider offen.

Charging-Dock mit 260 W

Im selben Zug zeigte ASUS das ROG 260W Gaming Charger Dock. Dabei handelt es sich um ein leistungsfähiges Aufladedock für eine Vielzahl von USB-Geräten und soll diese zugleich näher zusammenbringen. Der 6-in-1-Hub bündelt drei USB-C-, zwei USB-A- und einen HDMI‑2.1‑Anschluss. Ein USB-C-Port versorgt das Hauptgerät mit bis zu 140 W, im Dual-Laptop-Modus sollen zwei Geräte jeweils bis zu 100 W erhalten. Die 260 W gelten für die gesamte Dockingstation und werden abhängig vom gewählten Ladeprofil auf die angeschlossenen Geräte verteilt.

Die HDMI-2.1-Buchse unterstützt laut ASUS bis zu 4K bei 144 Hz oder 8K bei 30 Hz. Die USB-C-Ports übertragen Daten mit bis zu 10 Gbit/s. Ein 1,9-Zoll-LCD zeigt Ladeleistung, Displayauflösung und Datenraten an, während ein physischer Drehregler zwischen Smart, Priority, Dual-Laptop, Silent und Fan Turbo umschaltet. Für die Kühlung ist sogar ein integrierter Lüfter vorgesehen.