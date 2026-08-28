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Auf der Computex 2026 feierte MSI sein 40. Jubiläum und zeigte im Zuge der Feierlichkeiten einige Sondereditionen verschiedenster Produkte aus dem gesamten Portfolio. Ursprünglich war geplant, die Produkte in einer limitierten Verfügbarkeit auf den Markt zu bringen. Wie uns der Hersteller nun im Rahmen der Gamescom 2026 wissen ließ, wird man diese ab Dezember nun auch breiter in den deutschen Handel bringen und das sogar zur UVP der normalen Versionen.

Das Mainboard bildet zunächst die technische Basis unter den Komponenten der Draco-Epic-Reihe. Das MEG X870E ACE MAX Draco Epic Edition nutzt AMDs X870E für Ryzen-7000-, -8000- und -9000-Prozessoren, vier DDR5-Steckplätze für bis zu 256 GB und fünf M.2-Anschlüsse. Zwei davon arbeiten mit PCIe 5.0 x4, drei weitere mit PCIe 4.0 x4. Dazu kommen ein 18+2+1-Phasen-Design mit 110-A-Smart-Power-Stages, 10-GBit/s- und 5-GBit/s-LAN, WiFi 7, zwei USB4-Anschlüsse und ein Front-USB-C-Anschluss mit 20 GBit/s und bis zu 60 W Power Delivery.

Bei der Grafikkarte bleibt MSI unterhalb des eigenen GeForce-RTX-5090-Topmodells und setzt auf die GeForce RTX 5080 16G SUPRIM Draco Epic Edition. Die Karte basiert auf NVIDIAs Blackwell-Architektur und bringt 16 GB GDDR7 mit einem 256-Bit-Interface mit. MSI gibt die Taktraten mit 2.7775 MHz an, wobei die höheren Frequenzen erst über das MSI Center eingestellt werden müssen. Das HYPER-FROZR-Kühlsystem soll für niedrige Temperaturen und ein ruhiges Betriebsgeräusch sorgen. Das 40-Jahre-Motiv ist nicht nur auf der Backplate zu sehen: Die SUPRIM-Karte erhält einen kompletten Rahmen aus Aluminiumlegierung und eine Metalloberfläche im Look der Draco-Epic-Edition.

Die MEG CORELIQUID E15 360 Draco Epic Edition arbeitet mit einem 360-mm-Radiator und drei Lüftern, die mit 800 bis 2.300 U/min, 217,91 CFM Fördervolumen, 3,84 mmH2O statischen Druck sowie mit maximal 39,6 dB(A) agieren. Auffälliger als die reine Kühlfläche ist das 6,67 Zoll große OLED am Pumpenblock mit 2.240 x 1.080 Bildpunkten. MSI bündelt Display, Lüfter, ARGB und Pumpe über EZ Conn in einem USB-Kabel. Das MEG Ai1600T PCIE5 Draco Epic Edition liefert 1.600 W, ist vollständig modular, nach 80PLUS Titanium zertifiziert und besitzt zwei native 12V-2x6-Anschlüsse für jeweils bis zu 600 W.

Beim MSI MEG MAESTRO 900R ersetzt die Draco-Ausgabe die Aluminiumflächen des Standardmodells durch eine tiefblaue Gestaltung mit Sternbild- und Drachenmotiv. Das Grundgerüst bleibt ein 33 kg schwerer Full-Tower mit Platz für Grafikkarten bis 440 mm, Prozessorkühler bis 170 mm und bis zu drei 420-mm-Radiatoren. Das mittig angeordnete Mainboard-Tray lässt sich abnehmen und in vier Richtungen drehen. Zur Peripherie gehören die STRIKE WIRELESS 8K HE Draco Epic Edition, die VERSA WIRELESS 8K Draco Epic Edition und das AGILITY Draco Epic Edition. Die Tastatur arbeitet kabelgebunden und per 2,4-GHz-Funk mit bis zu 8.000 Hz. Die 66 g leichte Maus nutzt einen PixArt-PAW3395-Sensor mit bis zu 26.000 DPI und ebenfalls 8.000 Hz.

Das MAESTRO WIRELESS Draco Epic Edition ist als separates Headset ausgelegt. Es verwendet 40-mm-Treiber, deckt 20 bis 40.000 Hz ab und verbindet sich über einen USB-C-2,4-GHz-Dongle oder Bluetooth 5.4. Dazu kommen Active Noise Cancellation und ein verstecktes, omnidirektionales Beamforming-Mikrofon. MSI nennt bis zu 90 Stunden Akkulaufzeit, das Gewicht beträgt inklusive Dongle 280 g.

Zum Jubiläumsprogramm zählt außerdem das MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic und damit das aktuelle Flaggschiff unter den Gaming-Laptops. Hier kombiniert MSI einen Intel Core Ultra 9 290HX Plus mit einer NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, wobei beide Hauptkomponenten bis zu 270 W Abwärme erreichen dürfen. Das 18 Zoll große Mini-LED-Panel arbeitet nativ mit 3.840 x 2.400 Bildpunkten mit 240 Hz und DisplayHDR 1000. Zwei SO-DIMM-Steckplätze nehmen bis zu 128 GB DDR5 auf, vier M.2-Slots bieten einen PCIe-5.0- und drei PCIe-4.0-Anschlüsse. Eine mechanische Cherry-MX-Tastatur von SteelSeries, 99,9 Wh Akku, Thunderbolt 5 und 3,6 kg Gewicht gehören zur Ausstattung. Knapp 7.750 Euro wird man dafür ab Dezember einplanen müssen!