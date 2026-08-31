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In Zusammenarbeit mit Thermal Grizzly suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die jeweils ein WireView Pro II mit ihrer eigenen Grafikkarte testen und anschließend einen ausführlichen Erfahrungsbericht darüber im Hardwareluxx-Forum veröffentlichen möchten. Zur Auswahl stehen die Varianten Normal, Reversed und Wired. Thermal Grizzly stellt dafür drei Testmuster bereit. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Das Thermal Grizzly WireView Pro II sitzt als Messglied zwischen Netzteilkabel und Grafikkarte und überwacht den 12V-2x6-Anschluss. Es erfasst nicht nur die gesamte Stromstärke, sondern misst diese auch getrennt pro Ader des Steckers, wodurch sich potenzielle Kontaktprobleme zwischen Kabel und Grafikkarte frühzeitig erkennen lassen. Die Aufschlüsselung der Messwerte ermöglicht eine gezielte Überwachung der Lastverteilung, um Unregelmäßigkeiten zu identifizieren und im Idealfall Schäden am Anschluss oder an der Grafikkarte zu vermeiden.

Das Gerät wird in zwei Anschlussausrichtungen und insgesamt drei Varianten angeboten und ist damit mit nahezu allen Grafikkarten mit 12V-2x6-Stecker kompatibel. In der Variante mit nach unten geführtem Anschluss sorgt das WireView Pro II zugleich für eine aufgeräumte Kabelführung und fungiert als Adapter.

Erfasst werden die Ströme pro Pin, Gesamtstrom, Spannungen, die Leistung pro Pin und die Gesamtleistung sowie die Temperaturen am Eingang und Ausgang des 12V-2x6-Anschlusses. Zwei externe 10K-NTC-Sensoren ergänzen die interne Temperaturmessung, auf dem Gerät lassen sich damit bis zu vier Temperaturkanäle anzeigen. Das 320 x 170 Bildpunkte große TFT-Display bietet unter anderem Ansichten für Strom, Spannung, Leistung und Temperatur. Die Hardware arbeitet ohne Software, per USB-C lassen sich jedoch Firmware-Updates einspielen oder die PC-Anbindung realisieren.

Thermal Grizzly nennt eine Messtoleranz von lediglich ±4 %. Der interne Speicher legt alle 60 Sekunden einen Datensatz mit den pro Pin gemessenen 12-V-Strömen, der Gesamtleistungsaufnahme und der Temperatur am 12V-2x6-Ausgang ab. Bei Vollauslastung reicht der Speicher laut Hersteller für etwa 340 Tage, bei typischer Nutzung für rund drei bis vier Jahre. Danach werden ältere Einträge überschrieben. Grenzwertüberschreitungen werden optisch und akustisch gemeldet, über das Y-Splitter-Kabel lässt sich optional eine automatische Abschaltung einbinden. Die voreingestellten Grenzwerte können im Konfigurationsmenü verändert werden.

Bezeichnung: Thermal Grizzly WireView Pro II Varianten: Normal (N), Reversed (R), Wired Anschluss: 12V-2x6 Kompatibilität: Normal/Reversed

Wiredfür 12V-2x6-Grafikkarten einschließlich Founders Edition Wired-Kabel: Fest angeschlossenes 40-cm-Kabel mit drei Kabelkämmen Display: 320 x 170 Bildpunkte, TFT-IPS-Farbdisplay Messwerte: Per-Pin-Strom, Spannung, Leistung und Temperaturen Messprinzip: Shunt-Messung im Strompfad Messtoleranz: ±4 % laut Datenblatt Abmessungen: 62,5 x 65 x 20 mm bei Normal/Reversed;

62,5 x 65 x 33 mm bei Wired Sensoren: 12V-2x6-Eingang und -Ausgang

zwei externe 10K-NTC-Sensoren Kühlung: Halbpassiver 30-mm-Lüfter und Aluminiumgehäuse Wired-Montage: Parallele, senkrechte und 120-mm-Lüfterhalterung Datenlogging: Alle 60 Sekunden: per-Pin-Ströme, Gesamtleistung und T-Out Garantie: Zwei Jahre für den GPU-Anschluss

Normal und Reversed unterscheiden sich nicht nur durch die Anzeigeausrichtung, sondern vorrangig durch die Lage der Sensor- und Stromkontakte am 12V-2x6-Anschluss. Laut Datenblatt wird die Normal-Variante benötigt, wenn die vier Sensor-Pins zwischen PCB und den zwölf Stromkontakten liegen. Bei der Reversed-Variante liegen die Stromkontakte zwischen PCB und Sensor-Pins. Das WireView Pro II Wired wird nicht direkt am GPU-Stromanschluss montiert. Ein fest angeschlossenes 40-cm-Kabel verbindet das Gerät mit dem 12V-2x6-Anschluss, während parallele, senkrechte und für einen 120-mm-Lüfter ausgelegte Halterungen verschiedene Montageorte im Gehäuse ermöglichen. Drei Kabelkämme erleichtern die Führung des Stromkabels. Thermal Grizzly nennt die Wired-Variante als kompatibel mit allen verfügbaren Grafikkarten mit 12V-2x6-Anschluss, einschließlich Founders Editionen von NVIDIA.

Das CNC-gefräste Aluminiumgehäuse dient zugleich als Kühlkörper. Der 30-mm-Lüfter arbeitet laut Hersteller im Leerlauf semipassiv und wird abhängig von Leistungsaufnahme oder Temperatur zugeschaltet. Bei Wired kann eine Montage in der Nähe eines einblasenden Gehäuselüfters die Wärmeabfuhr unterstützen.

Kompatibilität vor der Bewerbung prüfen

Die Kompatibilitätsliste von Thermal Grizzly nennt konkrete Modelle und ordnet sie Normal oder Reverse zu. Aufgeführt sind unter anderem Karten der Serien GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti, RTX 4090 und RTX 4080 von ASUS, Gigabyte, Gainward, INNO3D, MSI, Palit, PNY und ZOTAC. Für mehrere Modelle existiert nur eine der beiden Anschlussausrichtungen. Als inkompatibel mit Normal oder Reversed führt die Liste unter anderem die GeForce RTX 5090 Founders Edition, die GeForce RTX 5080 Founders Edition, bestimmte Gigabyte-Master- und Gaming-OC-Karten, die ASUS GeForce RTX 5080 Noctua OC sowie verschiedene Karten mit Wasserblock oder Sonder-PCB. Die Wired-Version kann grundsätzlich für alle Grafikkarten verwendet werden, zu berücksichtigen sind hier meist nur die Platzverhältnisse im Gehäuse. Interessierte Lesertester sollten vorab prüfen, ob ihr Modell kompatibel ist.

Regulär kostet das WireView Pro II von Thermal Grizzly 119,90 Euro für die Normal- und Reversed-Ausrichtung. Die Wired-Version ist hingegen ab 149,90 Euro zu haben. Welche Version die späteren Tester erhalten werden, ist abhängig vom jeweiligen Testsystem.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 13. September ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbys und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Thermal Grizzly!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 13. September 2026

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 21. September 2026

Testzeitraum bis 18.November 2026

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH und von Thermal Grizzly sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum