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Grafikkarten-Hersteller warnt vor steigenden Preisen

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Grafikkarten-Hersteller warnt vor steigenden Preisen
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PC Partner, der Mutterkonzern hinter den Grafikkarten-Marken ZOTAC, Inno3D und Manli, hat im Rahmen seines Halbjahresberichts 2026 (PDF) vor einer weiteren Verschärfung der Grafikkarten-Knappheit gewarnt. Der PC-Markt bleibt im Geschäftsjahr 2026 von erheblichen Herausforderungen geprägt. Insbesondere anhaltende Lieferengpässe führen laut PC Partner zu deutlich steigenden Komponentenpreisen, was wiederum die Nachfrage nach PCs belastet.

The PC market remains highly challenging, with significant supply constraints driving sharp increases in component costs and, in turn, slowing consumer demand for the PC market. In addition, graphics memory costs are expected to rise further, leading to a substantial increase in VGA Card costs in the second half of the year. The quantity of VGA Card shipments declined substantially in the first half of FY2026 as compared with the second half of FY2025, and availability of VGA Cards is likely to decline further in the second half of FY2026. Beyond the price increases, entry-level VGA Cards are expected to face even more severe shortages, which may further drive ASP upward in the second half of FY2026.
- so PC Partner in seinem Halbjahresbericht

Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2026 wird eine weitere Verteuerung von Grafikspeicher erwartet. Dies dürfte unmittelbar auf die Kosten von Grafikkarten durchschlagen und zu nochmals höheren Verkaufspreisen führen. Ebenfalls zeichnet sich eine weitere Verschärfung der Verfügbarkeit ab. Besonders betroffen dürften Einsteiger-Grafikkarten sein, bei denen mit überproportional starken Engpässen gerechnet wird.

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In den Geschäftszahlen von PC Partner sind die Auswirkungen bereits zu erkennen. So wurden im ersten Halbjahr 2026 etwa 18 % weniger Grafikkarten der Marken ZOTAC, Inno3D und Manli verkauft. Der Preis pro Karte legte aber um fast 11 % zu – der klare Trend hin zu den hochpreisigen Grafikkarten ist also erkennbar.

Über seine eigenen Marken verkauft PC Partner Grafikkarten mit NVIDIA-GPUs. Diese sind in den vergangenen Wochen und Monaten noch einmal deutlich teurer geworden. Nicht nur ist das High-End-Modell GeForce RTX 5090 ausnahmslos noch für 4.400 Euro zu bekommen, auch die weiteren Modelle sind noch einmal deutlich teurer geworden. Auch AMD soll die Preise nun offiziell noch deutlich anheben.

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