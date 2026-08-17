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PC Partner, der Mutterkonzern hinter den Grafikkarten-Marken ZOTAC, Inno3D und Manli, hat im Rahmen seines Halbjahresberichts 2026 (PDF) vor einer weiteren Verschärfung der Grafikkarten-Knappheit gewarnt. Der PC-Markt bleibt im Geschäftsjahr 2026 von erheblichen Herausforderungen geprägt. Insbesondere anhaltende Lieferengpässe führen laut PC Partner zu deutlich steigenden Komponentenpreisen, was wiederum die Nachfrage nach PCs belastet.
Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2026 wird eine weitere Verteuerung von Grafikspeicher erwartet. Dies dürfte unmittelbar auf die Kosten von Grafikkarten durchschlagen und zu nochmals höheren Verkaufspreisen führen. Ebenfalls zeichnet sich eine weitere Verschärfung der Verfügbarkeit ab. Besonders betroffen dürften Einsteiger-Grafikkarten sein, bei denen mit überproportional starken Engpässen gerechnet wird.
In den Geschäftszahlen von PC Partner sind die Auswirkungen bereits zu erkennen. So wurden im ersten Halbjahr 2026 etwa 18 % weniger Grafikkarten der Marken ZOTAC, Inno3D und Manli verkauft. Der Preis pro Karte legte aber um fast 11 % zu – der klare Trend hin zu den hochpreisigen Grafikkarten ist also erkennbar.
Über seine eigenen Marken verkauft PC Partner Grafikkarten mit NVIDIA-GPUs. Diese sind in den vergangenen Wochen und Monaten noch einmal deutlich teurer geworden. Nicht nur ist das High-End-Modell GeForce RTX 5090 ausnahmslos noch für 4.400 Euro zu bekommen, auch die weiteren Modelle sind noch einmal deutlich teurer geworden. Auch AMD soll die Preise nun offiziell noch deutlich anheben.