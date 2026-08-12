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Die RTX PRO 6000 Blackwell ist das aktuelle Flaggschiff-Modell bei den Workstation-Grafikkarten von NVIDIA. Die Blackwell-GPU im Vollausbau mit 96 GB GDDR7 startete im Frühjahr 2025 für 8.565 US-Dollar und wird auch noch in einer Max-Q-Variante angeboten. Bereits im Frühjahr setzte NVIDIA den Preis auf seiner eigenen Webseite auf 13.250 US-Dollar fest. Hierzulande wurde sie dann entsprechend ab 10.000 Euro angeboten.

Nun hat NVIDIA den Preis abermals angeboten und bietet die RTX PRO 6000 Blackwell auf der US-Webseite für 16.000 US-Dollar an. Damit sprechen wir fast von einer Verdopplung des Preises gegenüber der offiziellen Vorstellung bzw. dem Marktstart.

Hierzulande ist die schon ab Ende Juni auf einen Preis von 13.000 Euro geklettert. Ob die offizielle Preiserhöhung auf 16.000 US-Dollar auch eine weitere Preiserhöhung in Euro zur Folge haben wird, werden die kommenden Tage zeigen.

Erst kürzlich zeigten sich bei den GeForce-Karten wieder einmal teilweise deutliche Preissteigerungen über die vergangenen vier Wochen. Auch immer Sommer steigen also nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Preise bei den Grafikkarten kennen nur eine Richtung. Auch bei AMD deutet sich nun eine deutliche Preissteigerung an, wenngleich diese bisher nur für den chinesischen Markt angedacht ist.