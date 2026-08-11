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Die NVIDIA GeForce RTX 4080 ist weiterhin eine schnelle Grafikkarte – gerade bis hoch zur WQHD-Auflösung – und unterstützt DLSS 4.5 inklusive Frame-Generation mit einem KI-Frame. Wie zu diesem Modell ohnehin bekannt ist, bringt der verbaute AD103-300-A1-Chip einen 16 GB großen Grafikspeicher mit. In China wird es immer mehr zum Trend, die Speicherkapazität durch Ersetzen der VRAM-Chips zu erhöhen, wie seinerzeit mit der GeForce RTX 2080 TI mit 22 GB VRAM. Nun gibt es für den chinesischen Markt immer mehr GeForce-RTX-4080-Karten mit 32 GB Grafikspeicher.

NVIDIAs GeForce RTX 4080 setzt auf acht GDDR6X-Speicherchips mit jeweils 2 GB an Kapazität, die mit 32 Bit an die GPU angebunden werden. Auf diese Weise stehen der Karte die bekannten 16 GB samt 256 bit beim Speicherinterface zur Verfügung. Da es keine GDDR6X-Speicherchips mit 4 GB an Kapazität gibt, werden die Modder sehr wahrscheinlich auf das Clamshell-Verfahren mit einer eigenen Platine setzen. Dabei werden die 16 GDDR6X-Speicherchips mit 2 GB (acht Stück pro PCB-Seite) jeweils mit 16 bit an die GPU angebunden und in Summe sind es ebenfalls 256 bit. Im letzten Jahr wurden bereits mit RTX-4080-Super-Grafikkarten mit 32 GB in größerem Stil angefertigt und verkauft. Jetzt folgen die GeForce-RTX-4080-Modelle.

Die Karten entsprechen natürlich keiner offiziellen NVIDIA- oder Partner-Konfiguration. Sie verfügen in der Regel über keine Herstellergarantie, sind dazu auf angepasste Treiber angewiesen und bergen Risiken hinsichtlich langfristiger Stabilität – abhängig von der Qualität der Umbauarbeit des Modders. Für Anwender, denen primär die Speicherkapazität wichtig ist, bieten die 32-GB-Modelle dennoch mehr VRAM als eine reguläre RTX 4090 mit 24 GB und liegen preislich unter professionellen Karten mit vergleichbarer Kapazität. Von einer GeForce RTX 5090, die ab 4.400 Euro zu haben ist, mal ganz abgesehen.

Preislich sind die modifizierten RTX-4080-Grafikkarten mit 32 GB Grafikspeicher ebenfalls nicht günstig. Über die Goofish-Plattform wechseln die Karten für umgerechnet 1.480 US-Dollar den Besitzer. Doch selbst bei eBay kann eine GeForce RTX 4080 Super mit 32 GB an GDDR6X-Speicher für mal eben 2.199 Euro erworben werden. Die Speicherkrise sorgt zumindest in China für einen Modding-Markt mit entsprechendem Interesse, um an eine Grafikkarte mit weit mehr als 16 GB Speicher zu gelangen.