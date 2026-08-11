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Nach der Preiserhöhung der GPU-Packages für die Boardpartner ziehen die Preise für NVIDIAs RTX-50-Serie auf dem US-Markt weiter deutlich an. Eine Auswertung aktueller Angebote bei Newegg zeigt, dass insbesondere Grafikkarten aus dem mittleren Bereich der Blackwell-Generation erheblich teurer geworden sind. Bei einzelnen Modellen liegt der Medianpreis inzwischen fast 40 % über dem Stand vom Juni 2026.

Besonders stark trifft die Entwicklung dabei die NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti mit 16 GB Grafikspeicher. Im Juni lag der Median der erfassten Angebote noch bei 569,99 US-Dollar, inzwischen werden durchschnittlich 804,99 Dollar fällig. Das entspricht einem Anstieg von rund 39 %. Damit entfernt sich die Karte noch weiter von ihrer ursprünglichen unverbindlichen Preisempfehlung von 429,99 US-Dollar.

Ähnlich deutlich fällt die Entwicklung bei der NVIDIA GeForce RTX 5070 aus. Ihr Medianpreis ist innerhalb von zwei Monaten von 659,99 auf 899,99 US-Dollar gestiegen, was einem Aufschlag von rund 36 % entspricht. Selbst die günstigsten verfügbaren Modelle haben sich erheblich verteuert. Die ursprünglich für 549 US-Dollar eingeführte Grafikkarte bewegt sich damit preislich mittlerweile in einem Bereich, der zuvor deutlich leistungsfähigeren Modellen vorbehalten war.

Auch das nominelle Einstiegsmodell GeForce RTX 5060 bleibt von den Preissteigerungen nicht verschont. Statt 369,99 US-Dollar im Juni werden inzwischen im Median 469,99 US-Dollar verlangt. Der Anstieg beträgt damit rund 27 %. Verglichen mit der ursprünglichen Preisempfehlung von 299,99 US-Dollar kostet die Karte im Handel inzwischen sogar rund 57 % mehr. Der aktuelle Medianpreis liegt damit sogar oberhalb der ursprünglichen UVP einer NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti mit 16 GB.

Etwas moderater entwickelt sich die NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti mit 8 GB. Hier stieg der Median von 469,99 auf 529,99 US-Dollar und damit um etwa 13 %. Aufgrund des vergleichsweise kleinen Grafikspeichers und der bereits zur Markteinführung kritisierten Preisgestaltung war dieses Modell bislang weniger stark von Aufschlägen betroffen.

Am oberen Ende der Produktpalette fallen die Veränderungen ebenfalls geringer aus. Die GeForce RTX 5070 Ti verharrt bei einem Medianpreis von 1.099,99 US-Dollar. Bei der GeForce RTX 5080 erhöhte sich der Wert lediglich um rund 3 % von 1.461,99 auf 1.499,99 US-Dollar. Allerdings wurde die RTX 5080 bereits zuvor deutlich oberhalb ihrer offiziellen Preisempfehlung von 999 US-Dollar gehandelt.

Auch die NVIDIA GeForce RTX 5090 war schon vor der jüngsten Entwicklung weit von ihrer ursprünglichen Preisempfehlung entfernt. Ihr Medianpreis erhöhte sich nun nochmals um rund 9 % von 4.299,99 auf 4.699,99 US-Dollar. Vergleichsweise stabil bleibt lediglich die RTX 5050. Sie verteuerte sich von 299,99 auf 314,99 US-Dollar und damit um etwa 5 %.