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Cooler Master führt in China einen neuen Schutzadapter für die Stromversorgung leistungsstarker Grafikkarten ein. Der sogenannte GPU Guard soll Probleme an 12VHPWR-, bzw. kompatiblen 12V-2x6-Anschlüssen erkennen und bei einer drohenden Überhitzung eingreifen.

Technisch wird der GPU Guard zwischen Netzteil und Grafikkarte geschaltet. Es handelt sich damit im Wesentlichen um eine überwachte Kabelverlängerung, die den Stromfluss zur GPU kontrolliert. Zum Lieferumfang gehören neben der eigentlichen Überwachungseinheit eine Befestigungsplatte sowie ein 12V-2x6-Kabel.

Bei Auffälligkeiten soll das System den Nutzer dann auf mehreren Wegen warnen können. In das Gehäuse des Adapters ist ein LED-Ring integriert, der den Betriebszustand, bzw. ungewöhnliche Ereignisse zunächst optisch signalisiert. Zusätzlich kann die Einheit auch ein akustisches Warnsignal ausgeben. Dadurch sollen Probleme möglichst schnell erkannt werden, bevor es zu einer stärkeren Überhitzung des Steckers oder Anschlusses kommt.

Der Adapter beschränkt sich allerdings nicht bloß auf die Überwachung. Nach Angaben von Cooler Master verfügt der GPU Guard auch über einen Schutzmechanismus, der die Stromversorgung der Grafikkarte im Ernstfall automatisch unterbrechen kann. Damit soll verhindert werden, dass eine problematische Verbindung weiter mit hoher Leistung betrieben wird und dadurch Schäden am Anschluss oder anderen Komponenten entstehen.

Gerade bei leistungsstarken Nvidia-Grafikkarten kann über die kompakte Stromverbindung eine erhebliche elektrische Leistung übertragen werden. Fehlerhaft sitzende Stecker, ungünstige Kabelbelastungen oder Probleme mit den Kontakten können dabei zu einer erhöhten thermischen Belastung führen. Fälle mit beschädigten oder geschmolzenen Anschlüssen haben wiederholt Diskussionen über die Zuverlässigkeit der entsprechenden Stromversorgung ausgelöst.

Bemerkenswert ist dabei die von Cooler Master in Aussicht gestellte Absicherung gegen Schäden. Der Hersteller soll laut Produktbeschreibung für Schäden aufkommen, falls es trotz ordnungsgemäßer Verwendung des GPU Guard zu einem geschmolzenen Anschluss kommt. Welche Bedingungen und Einschränkungen für diese Zusage im Detail gelten, geht aus den vorliegenden Angaben allerdings nicht hervor.

In China wird der GPU Guard über den offiziellen Cooler-Master-Shop bei JD.com angeboten. Der Preis liegt bei 359 Yuan – umgerechnet rund 40 Euro. Angaben zu einer Veröffentlichung in Europa oder anderen Märkten liegen bislang nicht vor.