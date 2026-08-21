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In der vergangenen Woche veröffentlichte AMD mit der Radeon RX 9050 ein neues Einsteiger-Modell mit 8 GB Grafikspeicher. In einer OEM-Version wird die Karte für Systemintegratoren auch mit nur 4 GB Grafikspeicher verfügbar sein. Die japanische Webseite Hermitage Akihabara hat nun einen ersten Test dieses Modells veröffentlicht.

Getestet wurde die ASRock Radeon RX 9050 Challenger mit 8 GB Grafikspeicher. Üblicherweise sind die GPU-Hersteller wie AMD und NVIDIA immer auf der Suche nach den passenden Gegenstücken des Konkurrenten. Bei der Radeon RX 9060 XT und GeForce RTX 5060 Ti gelingt dies recht gut. Wie unser "8-GB-Vergleich" bei den Grafikkarten offenbarte, haben die GeForce RTX 5060 und vor allem das NVIDIA-Einsteigermodell GeForce RTX 5050 aber noch kein echtes Gegenstück bei AMD – zumindest nicht aus der aktuellen Radeon-Generation.

Die Radeon RX 9050 ist aber deutlich zu langsam, selbst für die GeForce RTX 5050. Je nach Spiel oder Benchmark liegt der Rückstand bei 15 bis 25 %. Allerdings muss man bei den Benchmarks auch immer genauer hinschauen, denn Hermitage Akihabara setzte auch auf FSR mit Frame Generation sowie DLSS Multi Frame Generation.

Hinsichtlich der Messwerte vielleicht noch interessant ist eventuell die Leistungsaufnahme. Die japanischen Kollegen messen dabei aber die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems und nicht die der einzelnen Karten. Die Radeon RX 9050 (TBP laut Hersteller: 92 W) kommt auf 182 W, während es bei der GeForce RTX 5050 (TBP laut Hersteller: 130 W) 218 W sind. Die geringere Leistungsaufnahme passt allerdings zur Mehrleistung des NVIDIA-Modells.

Ob wir uns ein Modell der Radeon RX 9050 anschauen werden, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Das Interesse an einem solchen Einsteigermodell ist bei den informierten Lesern eher gering.

Update: AMD liefert weitere technische Daten

AMD hat inzwischen auch die Produktseiten der Radeon RX 9050 aufgewertet und führt hier vor allem für das 4-GB-Modell nun auch weitere technische Daten auf – unter anderem die Speicherbandbreite und die Kapazität des Infinity Cache. Beim kleineren Modell ist das Speicherinterface 64 Bit breit und der Infinity Cache wird auf 16 MB halbiert.