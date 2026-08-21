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Test der Radeon RX 9050

Deutlich langsamer als die GeForce RTX 5050

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Deutlich langsamer als die GeForce RTX 5050
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In der vergangenen Woche veröffentlichte AMD mit der Radeon RX 9050 ein neues Einsteiger-Modell mit 8 GB Grafikspeicher. In einer OEM-Version wird die Karte für Systemintegratoren auch mit nur 4 GB Grafikspeicher verfügbar sein. Die japanische Webseite Hermitage Akihabara hat nun einen ersten Test dieses Modells veröffentlicht.

Getestet wurde die ASRock Radeon RX 9050 Challenger mit 8 GB Grafikspeicher. Üblicherweise sind die GPU-Hersteller wie AMD und NVIDIA immer auf der Suche nach den passenden Gegenstücken des Konkurrenten. Bei der Radeon RX 9060 XT und GeForce RTX 5060 Ti gelingt dies recht gut. Wie unser "8-GB-Vergleich" bei den Grafikkarten offenbarte, haben die GeForce RTX 5060 und vor allem das NVIDIA-Einsteigermodell GeForce RTX 5050 aber noch kein echtes Gegenstück bei AMD – zumindest nicht aus der aktuellen Radeon-Generation.

Die Radeon RX 9050 ist aber deutlich zu langsam, selbst für die GeForce RTX 5050. Je nach Spiel oder Benchmark liegt der Rückstand bei 15 bis 25 %. Allerdings muss man bei den Benchmarks auch immer genauer hinschauen, denn Hermitage Akihabara setzte auch auf FSR mit Frame Generation sowie DLSS Multi Frame Generation.

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Hinsichtlich der Messwerte vielleicht noch interessant ist eventuell die Leistungsaufnahme. Die japanischen Kollegen messen dabei aber die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems und nicht die der einzelnen Karten. Die Radeon RX 9050 (TBP laut Hersteller: 92 W) kommt auf 182 W, während es bei der GeForce RTX 5050 (TBP laut Hersteller: 130 W) 218 W sind. Die geringere Leistungsaufnahme passt allerdings zur Mehrleistung des NVIDIA-Modells.

Ob wir uns ein Modell der Radeon RX 9050 anschauen werden, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Das Interesse an einem solchen Einsteigermodell ist bei den informierten Lesern eher gering.

Update: AMD liefert weitere technische Daten

AMD hat inzwischen auch die Produktseiten der Radeon RX 9050 aufgewertet und führt hier vor allem für das 4-GB-Modell nun auch weitere technische Daten auf – unter anderem die Speicherbandbreite und die Kapazität des Infinity Cache. Beim kleineren Modell ist das Speicherinterface 64 Bit breit und der Infinity Cache wird auf 16 MB halbiert.

Gegenüberstellung der Karten
Radeon RX 9070 XT Radeon RX 9070 Radeon RX 9060 XT Radeon RX 9050 8 GBRadeon RX 9050 4 GB
Architektur RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4 RDNA 4RDNA 4
Fertigung TSMC N4P TSMC N4P TSMC N4P TSMC N4PTSMC N4P
GPU Navi 48 Navi 48 Navi 44 Navi 44Navi 44
Chipgröße 357 mm² 357 mm² 199 mm² 199 mm²199 mm²
Anzahl der Transistoren 53,9 Milliarden 53,9 Milliarden 29,7 Milliarden 29,7 Milliarden29,7 Milliarden
Compute Units 64 56 32 1616
Shadereinheiten 4.096 3.584 2.048 1.0241.024
RT-Beschleuniger 64 56 32 1616
KI-Beschleuniger 128 112 64 3232
Game-Takt 2.400 MHz 2.070 MHz 2.625 MHz 1.920 MHz1.920 MHz
Boost-Takt 2.970 MHz 2.520 MHz 3.230 MHz 2.600 MHz2.600 MHz
Infinity Cache 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB16 MB
Grafikspeicher 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 8 / 16 GB GDDR6 8 GB GDDR64 GB GDDR6
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit 128 Bit 128 Bit64 Bit
Speicherbandbreite 640 GB/s 640 GB/s 322,2 GB/s 288 GB/s144 GB/s
PCIe-Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16PCIe 5.0 x16
TDP 304 W 220 W 150 / 182 W 92 W TBP92 W TBP
Preis 689 Euro 629 Euro 315 / 369 Euro 279 US-Dollar-
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