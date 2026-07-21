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In der diesjährigen SIGGRAPH-Keynote hat NVIDIA neue technische Details zu DLSS 5 vorgestellt. Die Technologie wurde erstmals im März 2026 auf der GTC angekündigt. Im Gegensatz zu früheren DLSS-Versionen, die primär auf Upscaling und Frame Generation setzen, handelt es sich bei DLSS 5 um ein vollwertiges Echtzeit-Neural-Rendering-Verfahren, das fotorealistische Beleuchtung und Materialien in Spiele bringen soll.

Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA, bezeichnete DLSS 5 bereits bei der Ankündigung als "GPT-Moment für Graphics", sprich als einen neuen Meilenstein seit ChatGPT. Die Technologie kombiniert 3D-Rendering mit generativer KI und soll die Lücke zwischen klassischen Echtzeit-Grafiken und Hollywood-VFX schließen. Das System nimmt den vom Spiel gerenderten Color Buffer, Motion Vectors sowie weitere Engine-Daten entgegen und reichert das Bild mit fotorealistischen Beleuchtungseffekten, Subsurface Scattering, realistischen Haaren, Stoffen und Materialien an – ohne die zugrunde liegende Geometrie oder den künstlerischen Stil zu verändern.

Edward Liu – Director of Applied Deep Learning Research bei NVIDIA – präsentierte in der Keynote die aktuellen Fortschritte. Im Mittelpunkt standen drei zentrale Herausforderungen, die das Team gelöst haben will. Besonders die Kritik an der ersten Demonstration im März hatte NVIDIA adressiert. Viele Spieler und Entwickler hatten befürchtet, DLSS 5 würde wie ein generischer AI-Filter wirken und den künstlerischen Stil von Spielen zerstören. Die KI wird laut NVIDIA so trainiert, dass sie die Szene anreichert, ohne die Geschichte oder den Look zu verändern.

Ein zentrales neues Feature ist die umfangreiche Kontrolle für Studios. DLSS 5 bringt drei unterschiedliche Modelle (Model A, B und C) mit, die auf verschiedenen Parametern trainiert wurden und variierende Intensitäten bei Struktur, Global Illumination und Texturdetails liefern sollen. Entwickler können die Modelle pro Szene, Charakter oder sogar einzelnen Objekten frei kombinieren.

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Zusätzlich stehen globale Slider für Structure Intensity und Tone Intensity (0–1) sowie ein Masking-System zur Verfügung. Automatische und manuelle Masken sollen es erlauben, DLSS 5 nur auf bestimmte Elemente anzuwenden – etwa auf die Umgebung, nicht jedoch auf Charaktere. Die Integration erfolgt über das bekannte NVIDIA-Streamline-Framework.

Technisch basiert DLSS 5 auf einem kompakten Diffusion-Transformer-Modell. Ein 4K-Frame mit 8,3 Millionen Pixeln wird in unter 16 ms verarbeitet. Dies ist laut NVIDIA schnell genug, um bei über 60 FPS keine spürbare Latenz zu erzeugen. Während frühe Demos noch zwei GeForce RTX 5090 benötigten, ist die Technik inzwischen auf den Betrieb mit einer einzigen GPU optimiert.

Ab Herbst für RTX 50 für neun Spiele

Der offizielle Startschuss von DLSS 5 wird im kommenden Herbst fallen und einzig den GeForce-RTX-50-Grafikkarten mit der Blackwell-Architektur vorbehalten sein. Zum Launch im Herbst werden folgende neun Spiele bereits mit DLSS 5 kompatibel sein:

Hogwarts Legacy

Resident Evil Requiem

Starfield

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Assassin's Creed Shadows

Phantom Blade Zero

AION 2

Delta Force

Where Winds Meet

Weitere Spiele werden dann schrittweise folgen.