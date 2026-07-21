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Ein Modder hat den Serienkühler einer NVIDIA GeForce RTX 4060 entfernt und durch einen über 2,5 kg schweren Aluminiumblock ersetzt, um die Grafikkarte vollständig passiv und somit völlig lautlos auf Temperatur zu halten. Für den nötigen Luftaustausch sorgen weit auseinanderstehende Lamellen, durch die warme Luft ohne Lüfter nach oben entweichen kann – und natürlich gegebenenfalls über die Belüftung des Gehäuses.

Der Aufbau stammt ursprünglich aus einem Bilibili-Video von vor über einem Jahr, wurde nun aber unter anderem von VGTimes und FanlessTech entdeckt und aufgegriffen. Auf den Bildern dominiert der Kühlkörper die eigentliche Grafikkarte und selbst das verwendete Mini-ITX-System. Die GeForce RTX 4060 wirkt darunter eher wie ein Träger für den Aluminiumblock als wie eine eigenständige Grafikkarte. NVIDIA spezifiziert die GeForce RTX 4060 mit einer Total Graphics Power von 115 W. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme in Spielen liegt in der Regel bei 110 W. Dazu kommen 8 GB GDDR6 an einem 128-Bit-Speicherinterface. Für eine passive Kühlung ist die GPU damit deutlich besser geeignet als leistungsstärkere Modelle. Diese erzeugen unter Last deutlich mehr Abwärme.

Die Wärmeübertragung erfolgt laut dem Bericht von VGTimes über eine eigens angefertigte Kupferbasis zwischen GPU-Chip und Aluminiumblock. Für den Grafikspeicher und die Spannungsversorgung kommen zusätzliche kleine Kühlkörper zum Einsatz. Die Grafikkarte steht vertikal in einem offenen Aufbau, was die natürliche Konvektion unterstützt. Der schwere Block benötigt außerdem eine zusätzliche Abstützung. Die Belastung des PCIe-Slots wird damit etwas besser abgefangen und die Platine entlastet.

VGTimes berichtet nachträglich von einem FurMark-Lauf mit rund 120 W und 87 °C, bei dem die Karte weder gedrosselt haben noch instabil geworden sein soll. In Spielen soll die Hotspot-Temperatur bei knapp über 70 °C gelegen haben. Der Mod zeigt vorwiegend, dass 115 W Abwärme mit ausreichend Oberfläche und einem geeigneten Luftweg auch ohne Lüfter abgeführt werden können. Trotzdem sind entsprechende Serienableger rar geworden am Markt.

Preise und Verfügbarkeit MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X Black 8G OC, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 369,00 EUR Zeigen >>