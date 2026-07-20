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Klamm und heimlich hat MSI mit der GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC BLACK ein neues Grafikkarten-Modell ins Sortiment aufgenommen, wobei die Karte abseits der Färbung nicht wirklich neu ist. Die ursprüngliche MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC ist seit dem Blackwell-Launch bei Geizhals gelistet. Anstatt in beige ist die Black-Edition eben gänzlich in schwarz gehalten und richtet sich an dunkle System-Builds. Es bleibt bei den 2,5-Slots und dem großen Kühlkörper mit drei Axiallüftern.

Laut MSI führen fünf Heatpipes zur Grundplatte, die selbst aus Kupfer besteht. Auf der Rückseite hat MSI auch eine Backplate verbaut und als Spannungswandler wird auf DrMOS-Modelle gesetzt. Die Grundlage der Grafikkarte ist natürlich der GB203-400-A1-Chip von NVIDIA verlötet, der im Inneren 10.752 Shader-Einheiten bereitstellt. Der GPU werden acht GDDR7-Speicherchips mit 2 GB und 30 Gbit/s zur Seite gestellt und wird mit dem 256-bit-Speicherinterface zu 16 GB Gesamtspeicher zusammengeführt.

Während der Grundtakt bei 2.295 MHz liegt, reicht das Standard-Profil im Boost-Takt bis 2.640 MHz. Ausschließlich in Verbindung mit dem MSI Center können noch 15 weitere MHz obendrauf gepackt werden. Empfohlen wird für die Grafikkarte ein 850-Watt-Markennetzteil, wobei die Leistungsaufnahme bekanntermaßen bis 360 W reicht. In Verbindung mit Undervolting auch deutlich weniger. Dem Zubehör liegt praktischerweise auch ein GPU-Ständer bei, um dem Verbiegen der Grafikkarte entgegenzuwirken.

Hierzulande ist die Black-Edition noch nicht gelistet. Doch ausgehend von der hellen Variante ist ein Preis von um die 1.400 Euro nicht unwahrscheinlich. Wann und zu welchem Preis genau die MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC BLACK hier bei uns in Deutschland erhältlich sein wird, ist bisher noch nicht bekannt.