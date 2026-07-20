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Zum 20-jährigen Bestehen der ROG-Marke hat ASUS zahlreiche Edition-20-Produkte aus diversen Kategorien angekündigt. Unter ihnen befindet sich die ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition 20, die einem französischen Online-Händler bereits für 6.499 Euro gelistet wurde. Zunächst konnte man davon ausgehen, dass die Edition-20-Produkte einzeln den Weg in den Handel finden würden. Das absolute Gegenteil zeigt nun der US-amerikanische ASUS-Webshop. Dort wird die ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition 20 nur in einem Bundle mit einem Gesamtpreis von 10.349,96 US-Dollar vor Steuern zur Vorbestellung angeboten.

Neben der kostenintensiven Grafikkarte in Form der ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition 20 muss das einzig verfügbare Bundle dazugekauft werden, wenn man Besitzer dieser Grafikkarte sein möchte. Mit einem Gesamtpreis von 10.349,96 US-Dollar ohne Steuern werden für das zusätzliche Bunde 4.849,97 US-Dollar berechnet. Dieses Bundle enthält das ROG GR20 Edition 20 (Gehäuse), das ROG CROSSHAIR X870E Edition 20 (Mainboard) und das ROG Thor Titanium III Edition 20 mit 3.000 W (Netzteil).

Mit einfacher Subtraktionsberechnung lässt sich der Preis allein für die ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition 20 ermitteln, der dann eben bei 5.499,99 US-Dollar liegt. Die Highlights der Jubiläums-Grafikkarte sind ein 6,67 Zoll gekrümmtes AMOLED-Display, eine transparente Glas-Backplate, ein Boost-Takt von 2.760 MHz, eine von insgesamt vier Lüftern gekühlte Vapor-Chamber inkl. Flüssigmetall-Wärmeleitpaste und für die Stromversorgung ein Dual-Input mittels einmal 12V-2x6 und einmal GC-HPWR (ASUS BTF). In letzterem Fall ist ein BTF-Mainboard erforderlich. Ironischerweise bringt das im Bundle befindliche ROG CROSSHAIR X870E Edition 20 keinen passenden GC-HPWR-Strom-Konnektor mit.

Allein mit den Einzelpreisen ist es fraglich, wie viele Exemplare ASUS verkaufen wird können, doch als Bundle dürfte es nochmals schwerer ausfallen. Der voraussichtliche Versand soll laut dem ASUS-eShop am 7. August beginnen.