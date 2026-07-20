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#MSI #GeForce-RTX-5090-LIGHTNING-Z #der8auer #Umbau #Custom-Wasserkuehlung

Von AiO- auf Custom-Wasserkühlung

der8auer verwandelt MSIs RTX 5090 LIGHTNING Z

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der8auer verwandelt MSIs RTX 5090 LIGHTNING Z
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Der deutsche Overclocker Roman "der8auer" Hartung hat mit der MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z (Test) eine der teuersten aktuell erhältlichen Grafikkarten umgebaut. Das Modell ist auf lediglich auf 1.300 Exemplare limitiert und kursiert auf dem Gebrauchtmarkt für rund 7.000 US-Dollar. Normalerweise würde der hohe Preis die meisten Besitzer davon abhalten, den Kühler zu zerlegen. In diesem Fall hatte der deutsche Systemintegrator Mifcom den werkseitigen 360-mm-AiO-Kühler bereits entfernt, da die Karte in ein System mit vollständiger Custom-Wasserkühlung eingebaut werden sollte.

Das Team von der8auer entwickelte eine Umrüstung, die das originale LIGHTNING-Gehäuse inklusive des großen integrierten Displays erhielt. Statt die komplette Coldplate zu ersetzen, wurden die vorhandene Kupferbasis von MSI, der interne Gummi-Flow-Guide und das äußere Gehäuse weiterverwendet. Ein neu entwickelter Deckel und ein Terminal verbinden die bestehende Coldplate mit Standard-Anschlüssen für Custom-Loops, ohne die Karte in einen klassischen Waterblock zu verwandeln.

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Bei Materialtests stellte sich heraus, dass eine der originalen AIO-Komponenten problematisch war: Eine scheinbar vernickelte Stahlplatte bestand tatsächlich aus Aluminium mit einer nur 8 bis 10 Mikrometer dicken elektrolosen Nickelschicht. Aluminium und Kupfer können in einem geschlossenen AIO mit kontrolliertem Kühlmittel zusammenarbeiten, in einem offenen Custom-Loop besteht jedoch Korrosionsgefahr, wenn die Nickelschicht Poren aufweist oder beschädigt wird.

Das Team ersetzte diese Komponente durch eine PVD-beschichtete Edelstahlplatte mit passendem Terminal. Zusätzlich wurden neue 1-mm-Wärmeleitpads und ein Phasenwechsel-Thermalinterface montiert. Die Karte wurde weder übertaktet noch auf das aggressivere BIOS umgestellt, da sie einem Mifcom-Kunden gehört.

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Getestet wurde der umgebaute Kühler mit einem externen MO-RA-Radiator, drei D5-Pumpen und einem Durchfluss von knapp 190 Litern pro Stunde. Bei 800 W GPU-Last lag die Temperatur der RTX 5090 LIGHTNING Z zunächst bei etwa 54°C. Nach knapp einer Stunde erreichte das Kühlmittel rund 32°C, während die GPU bei 52 bis 53°C blieb – die Differenz zwischen Kühlmittel und GPU betrug somit etwa 20°C.

Preise und Verfügbarkeit
MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z
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