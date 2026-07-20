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Nach der Freischaltung der GPU-Hotspot-Temperatur mit den Blackwell-Grafikkarten folgen nun die Temperaturen der einzelnen Speicher-ICs. Dies gelang einigen Moddern in Zusammenarbeit. Beteiligt waren unter anderem das Team um Paulo Gomes, der MSI-Afterburner- und RTSS-Entwickler „Unwinder“, Overclock.net-Mitglied „asder00“, HWiNFO-Schöpfer Martin „Mumak“ Malík sowie „olealgoritme“. Die Arbeit umfasste den Zugriff auf Speicherregister und die Erkennung von Clamshell-Speicherkonfigurationen, was nötig war, weil NVIDIA keinerlei Dokumentation bereitstellt.

Für den MSI Afterburner wurde das Hotspot.dll-Plug-in auf die Versionen 1.4 und 1.5 aktualisiert. Es liefert jetzt zusätzlich zu den sechs Blackwell-Die-Temperaturkanälen, dem berechneten Hotspot, dem Hotspot-Delta und der Memory-Junction-Temperatur auch die Werte der GDDR7-Thermalsensoren. Die GeForce RTX 5090 (Test) besitzt bekanntermaßen 16 GDDR7-Module mit jeweils 2 GB an Kapazität, meldet jedoch nur acht Messpunkte (jeweils ein Wert für ein gepartes Modulpaar). Gemessen wurden mit HWINFO64 im Maximum 64°C. Bei einer GeForce RTX 5060 Ti 16 GB wurden zwei GDDR7-Werte ausgelesen, die im 3DMark Steel Nomad Stress-Test 68°C und 64°C erreichten.

Die neuen Daten zeigen zwar nicht die genaue Position der Sensorgruppen auf der Platine, können aber aufdecken, wenn ein Speicherbereich deutlich heißer läuft als die anderen. Zusammen mit GPU-Hotspot und Hotspot-Delta helfen sie bei der Fehlersuche nach ungleichmäßigem Kühlerdruck, schlechtem Wärmeleitpad-Kontakt oder ausgetrocknetem Thermalmaterial. Auch Reviewer können so prüfen, ob die Module auf der Platinenrückseite stärker erwärmen.

NVIDIA dokumentiert diese Register nicht und bietet über die öffentliche Monitoring-Schnittstelle keinen Zugang. Auf Anfragen zu einer offiziellen Wiederherstellung des Hotspot-Zugangs oder einer Dokumentation der Blackwell-Sensoren hat das Unternehmen bislang nicht reagiert. Unabhängige Entwickler haben somit Hotspot-, Die-Kanal- und GDDR7-Temperaturdaten selbst freigeschaltet, die die NVIDIA-Software den Nutzern vorenthaltet.